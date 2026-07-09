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▲申敏兒穿黑色緊身衣現身台北LV珠寶晚宴。（圖／記者葉政勳攝）

▲申敏兒首度來台工作就獻給了LV。（圖／記者葉政勳攝）

▲申敏兒臉蛋、身材確實圓潤不少，難免會被懷疑是否懷孕。（圖／記者葉政勳攝）

▲關穎今天出席活動，很敬業介紹身上穿搭配件。（圖／記者葉政勳攝）

▲Gina Alice僅出面簡單拍照，沒有受訪即離開。（圖／記者葉政勳攝）

▲林嘉欣最近在拍電影，日前還合作木村拓哉的女兒木村光希，飾演一對母女。（圖／記者葉政勳攝）

▲劉以豪出席LV活動，談到下個月40歲生日，要買戒指送自己。（圖／記者葉政勳攝）

知名精品LV舉辦頂級珠寶展《秘境臻藏Mythica》，並邀請申敏兒、林嘉欣、劉以豪、關穎、Gina Alice今（9）日出席，先前申敏兒不斷被傳出懷孕，她今天直接用行動打破謠言，穿著露肩黑色緊身套裝現身活動，脖子還戴著9050萬元的項鍊，讓現場閃光燈不斷，記者目測她的臉蛋圓潤，但小腹滿平坦，實在看不出懷孕的跡象。申敏兒去年被傳出帶球嫁給金宇彬，上個月又被爆懷孕，但神奇的是整個6月都沒否認謠言。她今天來台出席活動，盤起頭髮、以露肩黑色緊身套裝示人，整體氣質優雅，還用LV包包擋住肚子，記者觀察她的小腹滿平坦，目前看不出任何懷孕跡象。申敏兒過去曾來旅遊，今天是第一次來台參加公開活動，一路上都沒看到粉絲，原以為自己沒人氣，直到現場看到大批記者與攝影機，才發現自己在台確實有點紅，「原來我在這邊也滿受歡迎，謝謝大家支持、喜歡我，我以後要更加努力，也要找機會來跟大家見面」。她也因為是首度在台工作，準備了中文的打招呼：「大家好，我是申敏兒。」聽到左中右各媒體的姿勢要求通通來者不拒，愛心比好比滿擺拍，甚至看到台灣採訪奇景「麥克風架」都感到不可思議，「哇」的一聲相當可愛。申敏兒在1998年、年僅14歲時以模特兒身分踏進演藝圈，國中時期靠著亮眼外型成為廣告界搶著合作的新面孔，甚至還沒有經紀公司，就已被封為「億元少女」，高中時更曾在短短3個月賺進7億韓元。她後來與元斌合作拍攝Maxim T.O.P咖啡廣告，產品上市2年便狂賣6500萬罐，代言化妝品牌推出的UV氣墊粉餅也創下平均每6秒賣出1個的驚人紀錄，超強帶貨能力讓業界直呼，她根本有一張「天生為廣告而生的臉」。她當演員後，憑藉《海岸村恰恰恰》、《我們的藍調時光》、《因為不想吃虧》、《惡緣》等代表作累積高人氣，今年1月正式成為Louis Vuitton品牌大使，多次現身國際時尚盛會，出道28年的她，今天是第一次來台見粉絲。不只戲劇作品一部接一部，她與金宇彬的10年愛情長跑同樣備受關注，2人2014年因拍攝廣告相識，低調交往1年後於2015年公開認愛，期間金宇彬罹癌停工治療，她始終陪伴在旁，攜手走過人生低潮，最終在相戀10年後，於2025年12月步入禮堂，正式成為夫妻。