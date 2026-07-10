占卜師「道境塔羅」分析今（10）日12生肖工作運勢與建議，屬虎的適合放下過去，迎接新的工作機會，屬龍容易因主觀而影響判斷，屬蛇保持彈性也是一種智慧，屬羊步入軌道，適合安排新的計畫，屬鼠要堅信自己的判斷。
鼠
容易因缺乏信心而退縮，不要輕易放棄自己的立場。相信自己的能力，才能守住成果。適時堅持原則，別因他人的看法而動搖。
牛
思緒變得清晰，不再被不切實際的想法影響。做好選擇，事情就會逐漸明朗。今天越果斷，越容易掌握主導權。
虎
適合放下過去，迎接新的工作機會。勇敢跨出去，會有意想不到的收穫。每一次改變，都是讓自己成長的開始。
兔
今天競爭壓力較大，不必事事逞強。懂得調整策略，比硬碰硬更有效。保持耐心與彈性，反而更容易脫穎而出。
龍
容易因過於主觀而影響判斷。重要決策建議多聽他人意見，不要急著下結論。多一點傾聽，能避免許多不必要的失誤。
蛇
面臨選擇時不妨多觀察，暫時保持彈性也是一種智慧。等資訊更完整再決定。沉著應對，比急著做決定更有利。
馬
適合告別舊模式，迎接新的挑戰。只要願意改變，新的機會就在前方。相信自己的選擇，勇敢踏出下一步。
羊
工作開始逐漸步入正軌，適合安排新的計畫。保持穩定步調，就能越走越順。穩定累積，成功自然會慢慢靠近。
猴
今天行動力與創造力都很強，是展現實力的好時機。主動出擊，容易創造亮眼表現。別害怕表現自己，你的能力值得被看見。
雞
工作開始看到未來方向，適合規劃長期目標。現在的努力將成為之後的成果。提前布局，能替未來創造更多機會。
狗
容易因疲累或情緒影響表現，別給自己太大壓力。適度休息，效率反而會更高。照顧好自己的狀態，也是工作的一部分。
豬
有些事情已經到了需要改變的時候。放下抗拒，新的開始正在等待你。勇敢接受轉變，未來將迎來新的可能。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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容易因缺乏信心而退縮，不要輕易放棄自己的立場。相信自己的能力，才能守住成果。適時堅持原則，別因他人的看法而動搖。
牛
思緒變得清晰，不再被不切實際的想法影響。做好選擇，事情就會逐漸明朗。今天越果斷，越容易掌握主導權。
虎
適合放下過去，迎接新的工作機會。勇敢跨出去，會有意想不到的收穫。每一次改變，都是讓自己成長的開始。
兔
今天競爭壓力較大，不必事事逞強。懂得調整策略，比硬碰硬更有效。保持耐心與彈性，反而更容易脫穎而出。
龍
容易因過於主觀而影響判斷。重要決策建議多聽他人意見，不要急著下結論。多一點傾聽，能避免許多不必要的失誤。
蛇
面臨選擇時不妨多觀察，暫時保持彈性也是一種智慧。等資訊更完整再決定。沉著應對，比急著做決定更有利。
馬
適合告別舊模式，迎接新的挑戰。只要願意改變，新的機會就在前方。相信自己的選擇，勇敢踏出下一步。
羊
工作開始逐漸步入正軌，適合安排新的計畫。保持穩定步調，就能越走越順。穩定累積，成功自然會慢慢靠近。
猴
今天行動力與創造力都很強，是展現實力的好時機。主動出擊，容易創造亮眼表現。別害怕表現自己，你的能力值得被看見。
雞
工作開始看到未來方向，適合規劃長期目標。現在的努力將成為之後的成果。提前布局，能替未來創造更多機會。
狗
容易因疲累或情緒影響表現，別給自己太大壓力。適度休息，效率反而會更高。照顧好自己的狀態，也是工作的一部分。
豬
有些事情已經到了需要改變的時候。放下抗拒，新的開始正在等待你。勇敢接受轉變，未來將迎來新的可能。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。