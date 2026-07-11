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▲當年尤特颱風來襲時，朱茵（如圖）受了6小時的煎熬。下午5點多上飛機，一直延遲到深夜11點才飛。（圖／翻攝自＠明星腿新微博）

強颱巴威預估10日、11日最接近台灣，規模也讓人擔心，而過去台灣出現同樣規模的暴風圈，已是2001年的尤特颱風，當時就連劉德華、朱茵都受到影響。劉德華從香港來台，事後透露原本45分鐘的航程竟坐了3個小時，不僅途中十分顛簸，更因飛機誤點導致電視台的節目都取消，讓天王直呼：「我這輩子還沒來過台灣要坐整整3個小時的飛機。」氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」示警，巴威颱風擁有近代最大的380公里七級暴風半徑，規模相當大，台灣上次出現同樣規模的暴風圈，已是25年前的尤特颱風。當年，包括劉德華、朱茵都受到尤特颱風的影響，被困在飛機上好幾小時，劉德華曾表示當時都不知道第幾號颱風，只想著不行的話寧願不飛，也不想有危險，不但等了一小時才起飛，沿途的氣流也很厲害，他說：「不只我怕，我想機上所有人都很怕。 」原本45分鐘的航程，最後坐了3小時，讓劉德華直呼：「我這輩子還沒來過台灣要坐整整3個小時的飛機。」更慘的是，因為飛機誤點，電視台節目也因此被取消。而尤特颱風來襲時，朱茵則要去北京拍戲，沒想到卻受了6小時的煎熬。她從下午5點多上飛機，一直延遲到深夜11點才飛，朱茵直呼：「我真的從來沒在飛機上呆坐過6個小時，吃了很多飛機餐。」只能靠打電話解悶。劉德華、朱茵曾在1998年合作主演由王晶執導的電影《賭俠1999》，在片中飾演銀幕情侶，更因上演大尺度的親密對手戲，掀起話題。沒想到兩人不只是螢幕情侶，還同樣都被尤特颱風困在飛機上。強颱巴威持續朝台灣前進，中央氣象署今日下午正式發布颱風海上警報，首波警戒範圍涵蓋「台灣東南部海面及東北部海面（含蘭嶼、綠島）、巴士海峽」，以每小時20轉23公里速度，向北北西轉西北進行，暴風圈預估周五傍晚至晚上會接觸台灣本島，周六暴風圈可能籠罩全台。