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▲全聯7月11日至13日祭出週末限時優惠，生鮮蔬果、海鮮、雞肉、雞蛋與甜點都有折扣。（圖／全聯提供）

▲全聯7月11日至13日祭出週末限時優惠，虎皮蛋糕捲（190g）特價49元。（圖／全聯提供）

▲大全聯限定PX Pay福利券開搶，最低可用1元買紅蘿蔔。（圖／取自大全聯）

巴威颱風來襲，民眾這幾天陸續採買防颱物資，全聯、大全聯蔬菜水果限時特價，自7月11日起至13日。全聯馬鈴薯一顆只要10元，不論燉肉或做咖哩都相當划算，富士蘋果換算下來最低13元；大全聯即起至13日有，每款限量2萬份。全聯7月11日至13日祭出週末限時優惠，生鮮蔬果、海鮮、雞肉、雞蛋與甜點都有折扣。◾國產馬鈴薯（約130g／粒）特價10元（原價15元）◾紐西蘭富士蘋果#120（約135g／粒）6粒78元，平均每粒13元（原價每粒16元）◾金目鱸魚片（180g／片）特價69元（原價88元）◾鮮凍SPA蝦（250g／盒）特價119元（原價169元）◾去皮雞胸肉（約290g／盒）特價75元（原價87元）◾石垣鹽質白蛋（5粒／包）單包89元、2包158元，平均每包79元（原價99元）◾虎皮蛋糕捲（190g）特價49元（原價69元）大全聯自7月10日起至7月13日，會員於PX Pay領取福利券後，可享限時優惠，包括「台灣特選紅蘿蔔（約350g／條）」1元、「進口青花菜（約180g／粒）」10元，以及「紐西蘭富士蘋果（約270g／粒）」10元，每款限量2萬份。（福利券數量有限，送完為止，每筆交易限使用1張。）大全聯同步祭出多項生鮮優惠，包括：◾履歷水果彩椒（約300g／盒）69元◾台灣鮮香菇（小，約500g／盒）69元◾台灣金針菇（約1kg／盒）59元◾台灣紅蘿蔔（約1kg／盒）45元◾台灣金煌芒果（每台斤）45元肉品與海鮮優惠則有：◾吳郭魚（500～700g／尾）49元◾冷藏豬小排切塊／大包裝（每台斤）228元，現省84元◾去骨雞腿／大包裝（每台斤）138元◾本草豬胛心肉塊（每台斤）297元烘焙熟食也推出優惠，包括「韭菜雞蛋厚燒餅」3個88元、「原味可頌4入」89元，以及「巧克力鬆餅4入」85元。7月10日起至7月13日◾履歷香菇（350g）88元／包◾履歷胡蘿蔔（1kg）58元／包◾履歷洋蔥（900g）75元／包◾履歷蒜米（300g）88元／包◾履歷地瓜（1kg）66元／包◾官田菱嘴菱角（即食）120元／包◾有機鴻喜菇 27元／包（買2送1）優惠至7/16即起至7月28日止，會員於萬家福量販購買商品，只要品名含有「萬」、「家」、「福」任一字，結帳完成即可獲得4張購物中心餐廳優惠券。