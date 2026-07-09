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超強颱風巴威撲台，預計明後兩日對台灣影響最劇烈，對此行政院政委季連成今（9）日在行政院會後記者會上表示，救災最高指導原則就是防災重於救災、離災優於防災，在防災上呼籲各個縣市政府，縣市政府跟民眾都應該嚴陣以待，更喊話首長們應該要親力親為，不僅要聽得到，還要看得到、走得到。看看防水閘門、下水道、側溝與排水系統，是否完整的待命。另呼籲民眾一定要有危機意識，將自己生命跟家庭安全遠離災害地區，這就叫離災。巴威颱風來襲，季連成表示，救災的最高指導原則，就是防災重於救災，離災更優於防災。這句話就是告訴大家，在防災的整備工作上，是減災最重要的一個部分。寧可不用花太多的人力跟物力投入在救災，但是可以用很少的時間與精力去從事防災準備，減災工作最重要的就是離災。季連成說，要呼籲各縣市政府，在這次的防災準備工作，還有幾天的緩衝時間，因為強烈颱風巴威來勢洶洶，縣市政府跟民眾都應該嚴陣以待。季連成喊話各縣市首長們，應該要親力親為，不僅要聽得到，還要看得到、走得到。看看防水閘門、下水道、側溝與排水系統，是否完整的待命。另對於所有潛勢地區都先預置兵力，也包含各部會的預置機具，像是抽水機與發電機，都要放到熱點地區，而不是遠離。季連成也呼籲各縣市政府，對於土石流、易淹水的地區要特別重視，尤其是潛勢地區的保全戶，不僅在颱風來臨之前要去作詳細地調查，因為保全戶的更迭是非常快速的，人口流動性也非常大。所以保全戶的調查上要特別去注意，希望對老弱婦孺、行動不便與重病的保全戶，要採取預防性的撤離，這是第一個部分跟大家做報告。季連成也提醒民眾，一定要有風險意識，面對天然災害的來臨，要有危險意識，將自己生命跟家庭安全遠離災害地區，這就叫離災。盡量不要外出，車輛不要停在危牆旁，不要停在老樹旁等，這些都是有危險性的，另在颱風發布後，希望所有的民眾都待在家裡面，儘量不要外出，不要觀海與登山，對自己生命保障安全最好的方法，就是遠離災害。