強颱巴威正在進行第三次眼牆置換，也讓它的強度像是坐雲霄飛車般一波三折。氣象粉專「觀氣象看天氣」認為，巴威可以說是近期西北太平洋眼牆置換颱風的教科書，除了公布「ADT時序圖」說明，也提到第三次置換巴威遭遇的狀況。未來強度發展雖有「2種劇本」，但影響台灣時七級暴風圈仍是介於350至380公里的巨物。
巴威強度像坐雲霄飛車！第三次眼牆遇上3不利條件
氣象粉專「觀氣象看天氣」今（9）日下午發文表示，巴威這幾天好像在坐「強度雲霄飛車」，短短一週衝了三次高峰，中間又摔了兩次谷底，幾乎可以說是近期西北太平洋眼牆置換颱風的教科書，強度變化大致可以用ADT時序圖來做說明。
「觀氣象看天氣」指出，前兩次的「置換期」都算正常操作：颱風內部眼牆做「新陳代謝」，舊眼牆消退成功讓位給外眼牆，風場一次次擴大，颱風環流本體重整後，強度照樣衝上高峰。
但目前正在進行的第三次置換出現了比較不同的狀況，「觀氣象看天氣」觀察到，這次巴威不只是內部結構的重整，而是目前同時被強風切巴頭、往北移動導致海水熱含量（OHC)不夠吃、加上乾空氣從旁邊來，以上三個較不利的因素同時登場，以至於目前置換期間，強度掉的感受上特別明顯。
未來一天是關鍵！巴威未來發展有「2種下場」
「觀氣象看天氣」也表示，現在關鍵在於接下來一天，環境目前對於巴威強度的利多因素有：北方副高稍微東退、中高層颱風輻散會轉好、乾空氣也會稍微退散。中性因素則為風切在24小時內會短暫減弱，不過後續又會上升。利空則是OHC降低、科氏力漸增。
總結未來巴威會如何發展呢？「觀氣象看天氣」認為，在環境不利因素的疊加之下，未來颱風強度變化高機會維持現狀～緩慢減弱，但來台時依舊暴風圈介於350公里-380公里的巨物，實際的風雨變化還是要看巴威接下來的造化，民眾務必做好防颱準備。
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氣象粉專「觀氣象看天氣」今（9）日下午發文表示，巴威這幾天好像在坐「強度雲霄飛車」，短短一週衝了三次高峰，中間又摔了兩次谷底，幾乎可以說是近期西北太平洋眼牆置換颱風的教科書，強度變化大致可以用ADT時序圖來做說明。
「觀氣象看天氣」指出，前兩次的「置換期」都算正常操作：颱風內部眼牆做「新陳代謝」，舊眼牆消退成功讓位給外眼牆，風場一次次擴大，颱風環流本體重整後，強度照樣衝上高峰。
但目前正在進行的第三次置換出現了比較不同的狀況，「觀氣象看天氣」觀察到，這次巴威不只是內部結構的重整，而是目前同時被強風切巴頭、往北移動導致海水熱含量（OHC)不夠吃、加上乾空氣從旁邊來，以上三個較不利的因素同時登場，以至於目前置換期間，強度掉的感受上特別明顯。
「觀氣象看天氣」也表示，現在關鍵在於接下來一天，環境目前對於巴威強度的利多因素有：北方副高稍微東退、中高層颱風輻散會轉好、乾空氣也會稍微退散。中性因素則為風切在24小時內會短暫減弱，不過後續又會上升。利空則是OHC降低、科氏力漸增。
總結未來巴威會如何發展呢？「觀氣象看天氣」認為，在環境不利因素的疊加之下，未來颱風強度變化高機會維持現狀～緩慢減弱，但來台時依舊暴風圈介於350公里-380公里的巨物，實際的風雨變化還是要看巴威接下來的造化，民眾務必做好防颱準備。
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