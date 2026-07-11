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▲《鐵拳教育》以校園教權為主題，金武烈（如圖）聯手反擊惡勢力，爽快劇情讓不少觀眾一追就停不下來。（圖／Netflix提供）

▲《純真年代的愛情》由孫千、陳飛宇主演。（圖／翻攝自微博＠電視劇純真年代的愛情）

巴威颱風襲台，為北部帶來強風豪雨，中央氣象署也提醒民眾非必要避免外出。颱風假不知道要做什麼嗎？《NOWnews今日新聞》整理4部近期話題度超高的戲劇，不論想看療癒人生、韓式復仇，還是浪漫愛情通通都有，讓你宅在家追劇，一整天都不怕無聊。曾打造《俗女養成記》、《影后》的金鐘導演嚴藝文，再度交出高口碑作品《欠的那場婚禮》。全劇沒有狗血灑糖，反而透過婚姻、家庭與人生遺憾，慢慢堆疊出濃厚情感，被不少劇迷封為「越陳越香」的神劇。張孝全這次徹底拋開男神包袱，增胖化身中年癡肥大叔，蘇慧倫則飾演對人生逐漸心死的妻子，兩人的對手戲細膩動人。姚淳耀、黃迪揚更以精湛演技撐起另一條故事線，而朱軒洋、蒲禾菲則帶來青春戀愛氛圍，讓整部戲既寫實又充滿餘韻，看完令人重新思考人生與幸福的定義。雖然《鐵拳教育》已經熱議一段時間，但韓式復仇爽劇就是有種讓人停不下來的魔力。故事圍繞專門處理校園暴力、侵害教師權益事件的「教權局」，由三名主角攜手合作，運用各自專長，一步步反擊霸凌學生、失職家長及濫權人士。節奏明快、反轉不斷，每集都像在替觀眾出一口怨氣，是近期最過癮的復仇作品之一。《金特務本色回歸》近期穩坐串流排行榜冠軍，同樣主打復仇與動作元素。故事描述一名退役特務因家人遭遇變故，被迫重返第一線，展開一場橫跨黑幫與政商勢力的復仇行動。劇中動作場面火爆、節奏緊湊，幾乎每集都有高能反轉。不過目前仍採跟播模式，如果習慣一次追完整季的觀眾，可能要先做好「看完還想繼續追」的心理準備。由陳飛宇、孫千主演的《純真年代的愛情》，以豆瓣7.3分擠進2026上半年陸劇排行榜前10名，也是近期討論度最高的愛情劇之一。故事從校園青春一路描寫到成年後的重逢，沒有誇張狗血橋段，而是透過細膩情感描繪兩人多年來錯過又重逢的愛情故事。陳飛宇與孫千自然流露的CP感，也讓不少觀眾直呼「每集都像在談戀愛」，如果颱風天想找一部輕鬆又療癒的愛情劇，非常值得一追。