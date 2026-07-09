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中聯油脂1300公噸致癌油流入市面，下游南僑集團多月前自主檢驗才發現一級致癌物「苯駢芘」含量超標4倍，最後因未依規定即時向主管機關通報，遭台北市衛生局依《食品安全衛生管理法》裁罰300萬元。不少民眾認為，南僑檢驗才發現致癌油，應是「吹哨者」，為它遭裁罰抱不平。不過，媒體人黃智賢今（9）日指出，南僑當時就要通報主管機關，卻一直隱匿，不是吹哨者。這次致癌油流入市面，多達二、三百項產品含有致癌油，最先檢驗出苯駢芘的南僑原被視為吹哨者，卻被台北市開罰，引起部分民眾不滿。不過，事實上，由於南僑4月就自主檢驗，並通報上游廠商福壽等公司，卻未依法向衛生局通報，才因此遭衛生局於7月7日開罰300萬元。對此，不少民眾紛紛在社群平台Threads上表達不滿，質疑為何南僑自主檢驗才發現致癌物，身為吹哨者反而要被罰？此類言論則引出媒體人黃智賢回覆表示：「依照法律，南僑當時就要通報主管機關。南僑一直隱匿。」、「直到6月30日瞞不住才通報台中市政府。」、「大批網軍出動幫南僑洗地，很有趣。」、「只能說，南僑不是吹哨者」、「南僑不是吹哨者，沒有吹哨，沒有通報。」