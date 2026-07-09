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颱風前外送買菜變標配 生鮮雜貨訂單增近4成

▲Uber Eats 好市多外送價格不便宜，每樣商品都會貴6％，且還要另外支付每項約20元的服務費。（圖／記者周淑萍攝）

上班族5點下單約一小時可到貨

雙會員好市多外送多6％+每一品項約20元服務費

▲Uber Eats 好市多雖然方便，但需要另外支付服務費，整體費用相對高了一些。（圖／記者周淑萍攝）

全聯店內價＋優惠區商品，價格最划算

外送買菜品質無法挑選

foodpanda生鮮雜貨優惠碼

巴威颱風接近，不少民眾準備防颱用品，泡麵、罐頭、飲用水、蔬菜、雞蛋與冷凍食品都成為防颱備糧熱門品項。不過，對上班族來說，下班後再衝賣場可能來不及，其實透過Uber Eats、foodpanda等外送平台，能直接買到全聯、萬家福的生鮮雜貨，搭配優惠專區，有機會買到比店內標價更便宜的銅板價商品。根據foodpanda觀察，颱風前一天生鮮雜貨整體訂單量，會比前一周平日成長近4成，其中米麵雜糧品項大幅成長近8成，蔬菜、肉品、海鮮、食品罐頭也成長近6成。從颱風前生鮮雜貨熱銷類別來看，前五名依序為「蔬菜」、「乳品豆製品蛋」、「零食餅乾」、「飲品大賞」、「冷凍冷藏」；蔬菜類熱門品項則包括甘藍，也就是高麗菜、金針菇、洋蔥、鴻喜菇、牛心番茄等，都是颱風前民眾偏好補貨的食材。不少人以為外送買生鮮一定比較貴，但其實像是全聯、萬家福、樂家康都是店內價，就是你去現場買和叫外送價格是一樣的，如果搭配優惠區內的商品，整體買下來不會比現場貴，甚至還會更便宜。外送買菜最大優勢就是省時間，尤其對上班族來說非常方便，記者實際體驗，會在下班前30分鐘到一小時先下單需要的商品，通常5點前下單，非用餐的時間可以在30分鐘內送達，如果是點好市多，需要外送員協助揀貨、結帳，大約需要1小時會送到。價格的部分，好市多在Uber Eats上架後，價格並非完全等同店內價，若消費者綁定好市多會員，部分商品線上會員價約比店內高6%左右；若未綁定會員、直接以非會員身分下單，價差可能拉大至近3成，且不管是不是會員都還要加收服務費，記者實際購買4樣商品被收取83元，3樣商品68元，等於說每一樣商品都要有再多20元的心理準備。好市多費用確實會比實際到現場貴了不少，全聯、萬家福的店內價就很值得下單，滿額就免運費，還不需要加收高額的服務費，如果搭配優惠一起買，確實會買得比自己去現場採購還要便宜，像是foodpanda即日起至7月12日，生鮮雜貨指定店家輸入優惠碼「颱颱來補貨」，滿1299元享88折，最高折160元，每人限用1次。此外，即日起至7月10日，foodpanda生鮮雜貨全聯系列、大全聯系列分店推出指定商品優惠，飲料、水果等品項最低9元起。不過，外送買菜最明顯的限制是無法挑菜、挑肉，像是葉菜新鮮度、肉品油花、蔬果大小與熟度，都由門市人員代為揀貨，品質有時未必完全符合個人期待，乳製品的保鮮期也無法挑選。即日起至7月12日，foodpanda生鮮雜貨指定店家輸入優惠碼「颱颱來補貨」，滿1299元享88折，最高折160元，每人限用1次，數量有限兌完為止。▪︎全聯、大全聯限時9元起即日起至7月10日，foodpanda生鮮雜貨全聯系列、大全聯系列分店推出指定商品優惠，飲料、水果等品項最低9元起，部分商品價格比原售價更便宜。▪︎全聯9元商品包含黑松沙士245ml、美粒果零加糖蘋果蘇打500ml、泰山強氣泡水500ml、御茶園麥萃無糖麥茶590ml、黑松FIN補給飲料580ml，以及紐西蘭陽光金圓頭奇異果等，活動價皆為9元。▪︎大全聯9元商品包含泰山純水1500ml、紐西蘭陽光金圓頭奇異果、紐西蘭富士蘋果、紐西蘭GALA蘋果、澳洲甜橙、南非葡萄柚等，活動價皆為9元。