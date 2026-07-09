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一半新案單週成交掛蛋！推案量驟降逾600億

▲2026年6月住展風向球總分跌至33.2分，燈號維持衰退黃藍燈，逼近谷底藍燈。（圖／住展雜誌提供）

北台灣1600建案等人買！兩大重災區房價曝光

北台灣新建案市場下暴雨！住展雜誌今（9）日公布最新「住展風向球」，2026 年 6 月燈號持續亮出衰退黃藍燈，不僅預售屋推案量呈現斷崖式暴跌，單月量體銳減逾 600 億元創下 2019 年初以來新低；北台灣更有逼近 1,600 個新建案面臨「等人買」的窘境，其中甚至有過半新案單週成交掛零，慘烈程度超越疫情期間！根據住展6月風向球，6 月六大構成指標呈現「一升、二降、三平」。上半年的 329 與 520 檔期推完後，6 月預售屋推案量僅剩 100 多億元，建商推案信心明顯低落。全台僅桃園中壢 A20 重劃區有 30 多億元案量撐場，不乏少於 10 億元的小案。需求端同樣雪上加霜，受央行六月會議政策放寬希望落空與暴雨襲擊影響，民眾賞屋興致大減。，單週成交組數更不足 1 組，約買氣停滯導致去化困難，北台灣待售建案數一路累積逼近 1,600 案。其中以「新竹地區」與「新北市」量增最多，淪為賣壓最沉重的兩大重災區，二線品牌與偏遠地帶的銷售壓力不言可喻。然而，儘管賣壓沉重，核心地帶房價依然鐵板一塊，；台北市更見單坪 200 萬元的生力軍登場，顯然尚未撼動高房價大局。住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰分析，當前央行政策放寬無望，加上股市持續吸引資金，且越接近選戰政府態度越傾向保守，恐讓馬年全年房市呈現「跛腳」格局。即使雙北與桃竹後續有指標大案進場，恐也無法帶動整體市場復甦。