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點名台中市府怠惰！汪潔民重砲轟盧秀燕：沒擔當只鬥爭

台中市中聯油脂今年4、5月生產的大豆沙拉油，先後被驗出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標4倍，目前流傳市面的問題油恐已上升至2600公噸，全台陷入食安風暴之中，在野更怒轟中央「蓋牌」，要求衛福部長石崇良下台。對此，名嘴汪潔民認為，致癌油事件是在野黨發動的政治攻擊，更點名台中市長盧秀燕，應立刻對中聯油脂勒令停業檢查。汪潔民表示，理智很難，他懂，但無知更可怕，如果拿「無知」用作民粹出來攻擊或政治鬥爭，是可惡！他提到自己問AI「大豆油致癌是豆子問題嗎」？得到的回答是「不是，大豆（黃豆）本身完全沒有問題」，其中超標的「苯駢芘」物質並非天然存在於大豆中，且世界衛生組織等權威機構，也從未將大豆列為致癌物。汪潔民進一步說明，AI解析毒素生成的真正來源是「製程與溫度」，其一為高溫精煉異常：有機物在精製油脂時，若遭遇約400度以上的高溫加熱或操作不當，就可能自然生成苯駢芘。另一則是原料直火乾燥：若大豆在採收後的乾燥過程中，採用了直火加熱燃燒的方式，燃燒煙霧可能會污染大豆表面。「我真的不想打臉任何人，可就是有一堆人湊過來被打，真有那麼賤嗎？」汪潔民痛批，這是扎扎實實台中市政府衛生局食品安全科怠惰，算成是中央，只是因為盧秀燕想脫罪而已，沒擔當、只鬥爭。汪潔民續指，當許久未表現的國民黨立委王鴻薇、徐巧芯又出現的時候，可以合理理解中聯油脂的致癌油事件，已經不是食安問題，是在野黨發動的政治攻擊。汪潔民更是開出第一槍：「我支持關掉中聯脂，立刻馬上對中聯脂勒令停業！」他向台中市衛生局喊話，請執行人民賦予的權力關掉中聯脂，請盧秀燕立刻下令，台中衛生局立刻對中聯脂勒令停業檢查，也請藍委王鴻薇、徐巧芯、羅廷瑋立刻呼籲，台中地檢署檢察官羈押中聯脂董事長總經理和品管人員，「國民黨立委不支持關押中聯脂，就是口是心非」！