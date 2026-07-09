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隨著挪威破天荒闖進2026年世界盃八強，NBA金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）與挪威魔人哈蘭德（Erling Haaland）在2024年交換球衣的影片被挖出來在社群媒體上瘋傳，讓網友全喊「太可愛」、「最喜歡的兩個球星」。值得一提的是，哈蘭德近期接受採訪時表示，自己退役後的夢想是回到家鄉布林（Bryne）經營酪農牧場，讓球迷全直呼太反差。早在2024年，兩人就曾透過影片隔空互贈球衣，柯瑞收到哈蘭德親簽的曼城球衣，哈蘭德則收藏柯瑞簽名勇士球衣，雙方互相為各自接下來的賽季送上祝福，也讓不少球迷直呼「簡直是夢幻聯動」、「現在都是球界裡面的巨星了」、「好可愛的互動」。除了場外互動備受關注，兩人在賽場上的風格也有相似的地方。柯瑞以歷史級三分火力和無球跑動顛覆NBA進攻模式，哈蘭德則憑藉頂尖跑位、爆發力與門前終結能力，成為世界足壇最具威脅性的前鋒之一。兩人最大的共同點正是即使沒有長時間持球，依舊能用跑動改變整場比賽節奏。近期兩人的未來發展同樣受到高度矚目。柯瑞目前正在美國世紀名人高爾夫錦標賽（American Century Championship）參賽，受訪時也首度公開談及勇士休賽季補強方向，坦言期待有機會與「詹皇」LeBron James並肩作戰，同時表示會尊重對方對生涯下一步的選擇。另一邊，25歲的哈蘭德則迎來生涯最重要的國家隊時刻。他在2026世界盃16強賽梅開二度，帶領挪威以2：1爆冷淘汰五屆冠軍巴西，締造隊史首次闖進世界盃8強的壯舉，目前也以7顆進球名列本屆射手榜前段班，持續朝金靴獎邁進。場上霸氣十足的哈蘭德，私底下卻有著與形象截然不同的夢想。過去接受《ESPN》訪問時，他曾透露希望退休後回到挪威家鄉，經營一座小型牧場：「引退後我想經營一座小牧場，雖然地方還沒定，但我一定會養動物。我理想的休息方式，就是去牧場放鬆、親自駕駛曳引車，然後開心地餵牛吃草。」這段訪談在社群平台上引來網友熱烈討論，紛紛留言吐槽：「這也太反差」、「哈蘭德看起來比牛還要強壯吧？」、「想像一下魔獸開曳引車的畫面，太美不敢看」。