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超強颱風巴威撲台，預計明後兩日對台灣影響最劇烈，外界關注花蓮萬里溪堰塞湖狀況，行政院政委季連成今（9）日表示，現在水容量已經溢滿到70％，預判在這次颱風雨勢中有可能會產生溢流。強調指示所有的堰塞湖應變小組，在今天下午中央應變中心成立時合併開設，完全由中央應變中心來決定黃色警戒或紅色警戒發號施令。外界關注花蓮萬里溪堰塞湖狀況，行政院政委季連成今（9）日表示，現在水容量已經溢滿到70％，預判在這次颱風雨勢中有可能會產生溢流。季連成說，指示所有的堰塞湖應變小組，在今天下午中央應變中心成立時合併開設，完全由中央應變中心來決定黃色警戒貨紅色警戒發號施令。季連成也呼籲花蓮萬榮鄉跟鳳林鎮，鄉鎮公所要再去檢視廣播系統，尤其是海嘯級的警報系統，這是第一個部分要去檢視的。第二個部分是疏散路線、交通工具是不是都已準備，此外萬榮鄉跟鳳林鎮要疏散地區的保全戶，是不是有做過重新地調查？每一家每一戶都要親自去看，尤其是緊急撤離的時候，有些是垂直避難的，一定要嚴格遵守垂直避難。季連成表示，在這次萬里溪溢流的過程中，會把災害降到最低。因為萬里溪南北兩岸的堤防，還有鳳林鎮的超高壓變電所，它是提供整個花蓮電力的一個重要變電所，我們都已經採取了防範措施。尤其是兩側的堤防，都加高了1到2公尺，另外變電所周邊也做了一項防範措施，希望大家能夠安然地渡過巴威颱風。