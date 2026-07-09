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39歲阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）昨（8）日在世界盃16強淘汰賽以驚奇逆轉勝擊敗埃及，成為全球熱搜話題，有網友分享他私下寵粉的一面，當梅西被當街攔車簽名，發現粉絲給的筆沒有水，居然拿出自己備用的筆，簽完還傻傻地要還給粉絲，被網友虧：「怎麼一離開球場就變呆了！」網友在社群平台轉分享一段外國粉絲錄下的影片，梅西開著車被一名粉絲當街攔下索取簽名，可見他沒有一絲不悅，不但親切地接過小卡片、自己拆掉外包裝替該粉絲簽名，且簽到一半發現沒有筆沒有水，還轉身從置物箱拿出自己備用的筆，完成粉絲的需求。有趣的是，梅西簽完名後，似乎太過順手，直接把卡片和自己的筆「還」給粉絲，幾秒鐘後才驚覺不對，「啊」一聲趕緊把筆拿回來。網友看了這段影片大笑說：「他怎麼感覺傻傻的！沒水...喔...簽完，還要把自己的筆給人家...」、「重點他車上居然有準備簽名筆」、「沒球在腳就是一個普通爸爸」、「他們需要家長簽聯絡簿嗎？如果需要的話老師應該賺死了」、「梅西是個好人，對待粉絲超級親切，難怪他是阿根廷的大英雄！」梅西在2026年美加墨世界盃中再創多項史詩級紀錄，他不僅以21顆進球穩居世界盃歷史總進球榜第一、成為首位助攻數達9次的球員，還創下連續9場世界盃出賽進球、連6場淘汰賽進球的前無古人紀錄。