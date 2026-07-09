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強颱巴威襲台，全台民眾關注明天是否停班停課，台北市長蔣萬安2024年曾在社群脆宣布「明天 放！」如今不少網友灌爆該貼文，希望蔣萬安再次重現。對此，蔣萬安今（9）日表示，北北基桃4縣市討論後，晚上8點會宣布，還是要預測整體風勢、雨勢，不過氣象預測明天傍晚、入夜到週六一整天對台北影響最嚴重，可能像2015年蘇迪勒或更早的艾利颱風造成的災情，所以還是嚴正以待，「希望民眾在週五、週六沒必要盡量待在家中」。蔣萬安今下午視察信義路五段沉砂池，針對颱風天停班停課議題，他說按照慣例，前一天晚上8點會宣布是否停班停課，一句整體雨勢、風勢綜合判斷，在北北基桃4縣市既有平台交換意見、討論後，最後綜整評估就會宣布。至於是否能重現「明天放了」這句話，蔣萬安笑說，因為颱風動向還有可能變化，還是要預測整體風勢雨勢，如果會停班停課會整天，氣象預測明天傍晚、入夜到周六一整天對台北市影響最嚴重，氣象團隊在防災整備會議也提到，根據過往經驗，可能像2015蘇迪勒、2004艾利颱風造成的災情，很多氣象專業人士也評估颱風對北部地區可能狂風驟雨。蔣萬安說，他跟團隊都是嚴正以待，早上到文山區視察，下午也到信義、松山、內湖做各項整備工作進度，希望民眾在週五、週六沒必要盡量待在家中，務必事前做好各項防颱整備。