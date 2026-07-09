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巴威颱風直逼台灣東方海面，日本沖繩地區預計也將受到劇烈衝擊，日本氣象廳更預測颱風中心可能直穿石垣島上方，當地氣象單位提醒，遭受狂風暴雨襲擊的時間恐將大幅拉長，日本氣象廳更警告，沖繩地區至11日為止的累積總雨量，恐將大幅超越往年 7 月一整個月的總降雨量。日本氣象廳今日下午15時最新預報顯示，巴威颱風路徑再度稍稍調整，預計颱風中心將在周六早上通過石垣島，並於周六下午15時左右來到台灣東北方近海。根據沖繩時報報導，沖繩氣象台於今（9日）在那霸市內召開針對大型強烈颱風「巴威」的緊急記者會。氣象台預報課長新垣秀治指出，明（10）日先島群島極有可能迎來最大瞬間風速每秒 70 公尺（中心附近最大風速每秒 50 公尺）的猛烈狂風，並強烈呼籲民眾「請務必及早做好防颱準備，並儘速展開避難行動。」沖繩氣象單位預計，宮古島地區： 預計於 10 日下午 3 點至傍晚 6 點之間進入暴風圈，八重山地區： 預計於 10 日傍晚 6 點至晚間 9 點之間進入暴風圈。颱風預計在 11 日凌晨至中午前最接近沖繩宮古島、石垣島、與那國島地區。由於巴威颱風暴風圈廣大，遭受狂風暴雨襲擊的時間恐將大幅拉長。當地氣象台敦促居民，務必在今日內完成所有防颱措施。此外，前往堅固建築物或避難所的避難，沿海地區也可能面對至少10公尺的巨浪。日本氣象廳警告，以先島群島為中心，各地將出現猛烈狂風，並可能迎來達到「警報級別」的大雨和暴潮；鄰近的奄美地區海面也將出現大浪。此外，受到颱風本體及外圍對流雲系影響，沖繩一帶11日的累積總雨量，恐將大幅超越往年 7 月一整個月的總降雨量。10日中午至11日中午的24小時內，部分地區的總降雨量預計將達到300毫米，將遠超沖繩7月平均降雨140毫米的雨量。