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佀廣洋遭控一路霸凌從幼稚園還到外送員 張育萌轟：是多媽寶？

張育萌批：道歉後神隱至今 家庭教育失敗

張育萌質疑：提名前就知情霸凌 還打算矇混過關

桃園市議員參選人、國民黨立委萬美玲兒子佀廣洋爆出幼稚園和國中時期都在霸凌同學，本人雖已錄影道歉，但萬美玲今（9）日替兒子自爆「太胖沒當兵」，再掀輿論熱議。對此，台灣青年民主協會理事長張育萌怒批，佀廣洋從幼兒園霸凌到外送員，禮拜一道歉之後神隱到今天，出來選議員的人還天天要媽媽當嘴替，到底是有多媽寶？佀廣洋爆出霸凌爭議，除傳出幼兒園就在同學頭上擠白膠外，國中同學也出面指控他亂取綽號、狂喊「阿醜」，甚至傳出佀廣洋曾傳訊給外送員問「你車禍喔」，只因嫌棄對方送餐太慢，不過，佀廣洋道歉時則辯稱回覆外送員的本意是關心對方。針對佀廣洋多起霸凌、沒當兵的爭議，張育萌今發文提到，是有多媽寶啦？都快30歲了，有沒有當兵還要派媽媽出來講。啊不就因為你媽是萬美玲？換做一般人想選議員，哪會有媽媽整天當嘴替？啊如果真的選上議員，是要媽媽替你回桃園市議會代打質詢嗎？張育萌指出，佀廣洋從禮拜一「線上道歉」就神隱至今。現在，萬美玲又幫他把「給同學取『阿醜』綽號」這種霸凌行為，洗白成「可能是互相取綽號」。萬美玲說，因為佀廣洋在家常被叫「胖子」，所以可能因此「忽略同學的感受」。蛤？怎麼鬼話連篇，講那麼多，不就是家庭教育失敗嗎？張育萌更怒批，老實說啦，你兒子不出來選議員，會有這麼多網路爆料嗎？爆料一路從幼稚園還到「外送員」欸，這不就代表佀廣洋對大家「一視同仁」，對待所有人都沒什麼同理心嗎？我覺得最匪夷所思的，就是專訪過程，萬美玲說「在這個過程中，其實我們已經受傷了」。張育萌狠嗆，萬美玲說自己比較少接觸網路，所以3、4月才知道這些事情，第一時間把佀廣洋叫來問。那不管怎樣，代表萬美玲這兩、三個月來，對佀廣洋的惡行惡狀都是知情的啊。還裝什麼可憐啊？從3月底佀廣洋登記議員初選，到被國民黨提名，萬美玲和佀廣洋有多少時間可以主動揭露過去犯過的錯、好好向社會道歉？不就是最後紙包不住火了，才匆匆忙忙錄影片、發聲明。啊本來不就是打算矇混過關嗎？反正選票夠當選，就賭賭看不會鬧大。第一次看到有人沒當兵、承認簽賭又霸凌，還講話這麼大聲的。