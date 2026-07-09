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▲賴清德視導宜蘭地區部隊巴威颱風防颱整備情形。（圖／總統府提供）

總統賴清德今（9）日赴宜蘭視導「陸軍蘭陽地區指揮部」巴威颱風防颱整備情形，並對國軍提出三點期勉，第一，本身做好災防準備；第二，預置兵力至淹水潛勢地區或災害較易發生的地區，並與地方政府合作；第三，後續重建也要積極參與，協助受災民眾迅速恢復正常生活。賴也感謝國軍與行政院中央災害應變中心共同投入颱風防救災工作，並期勉國軍與地方政府合作、與人民站在一起，將災害降到最低。賴清德上午赴宜蘭視導「陸軍蘭陽地區指揮部」巴威颱風防颱整備情形，抵達後，首先聽取災防整備簡報，並視導通信車輛、戰術繩索裝備組及工兵機具介紹。午間與幹部及官兵代表會餐，同時頒發加菜金慰勉官兵辛勞。賴清德致詞時表示，巴威颱風來勢洶洶，如果路徑不變，中央氣象署下午將發布海上颱風警報，明天清晨發布陸上颱風警報。由於此次是強烈颱風，預期雨勢將相當明顯，因此行政院已啟動災防應變模式，他今日也特別前來第三作戰區蘭陽地區指揮部視導整備情形。賴清德說，期盼全體國軍弟兄姊妹都能瞭解，國軍建軍目的與核心精神就是保護人民的生命財產安全，面對敵對勢力挑戰及天然災害均是如此，國軍必須與人民站在一起並保護他們，讓天然災害的損失降到最低。賴清德並對國軍提出三點期勉，第一，本身做好災防準備；第二，預置兵力至淹水潛勢地區或災害較易發生的地區，並與地方政府合作；第三，後續重建也要積極參與，協助受災民眾迅速恢復正常生活。賴清德指出，從稍早簡報中瞭解到六個作業小組的編組已完成，兼具災害應變的各項需求；針對宜蘭容易淹水的潛勢地區，也已經預置兵力，同時有7,000多名國軍供作戰區調度；災害防救所需機具、設備、車輛及通訊等也都已到位，準備非常周到。賴清德感謝國軍與行政院中央災害應變中心共同投入此次颱風防救災工作，也感謝第三作戰區在去年鳳凰颱風來襲時，協助地方政府投入救災工作，將民眾所受損害降到最低。當時羅東、冬山、五結及蘇澳等地都明顯淹水，所幸第三作戰區發揮功能，迅速改善淹水情況，也協助恢復道路及各項災損。賴清德表示，台灣社會對國軍抱持期待，也相當支持國軍，國軍除了在建軍整備方面展現效能、守護國家安全，不單是鳳凰颱風期間，花蓮馬太鞍溪堰塞湖事件中除了有數十萬鏟子超人投入救災工作，最重要的力量來源也是國軍，充分展現軍愛民、軍與民站在一起的立場，這項精神要持續發揚下去。最後，賴清德再次感謝所有國軍弟兄姊妹，並預祝所有救災工作都能平安順利、圓滿成功。