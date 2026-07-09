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20家受影響業者曝光 問題油累計回收近4萬公斤

▲台中市府公布第三層下游油品受影響業者名單（圖／台中市政府提供）

中聯油脂大豆沙拉油「苯駢芘（BaP）」超標事件持續追查，台中市食安處今（9）日再公布20家第三層以下受影響業者名單，包含多所托嬰中心、身心障礙托育中心，甚至台中榮總營養室都中標。市府表示，目前已全面下架回收；另，針對彰化縣衛生局通報泰山調合油新增檢出苯駢芘超標批次，食安處指出，事發後即要求中聯油脂將產品逐批送交第三方公正單位檢驗，於4月開始到6月停工期間生產的油品累計送驗29個批號，除原檢出超標批號外，其餘包含5月12日生產的批次大豆油均未超過限量標準，將與中央一同持續追蹤查核。食安處表示，目前公告問題油品名單維持3家公司(福壽、福懋、泰山)共18項產品，新增泰山「好理調合油」1個批號，總共31個批號，但該批產品已遭攔截，泰山未出貨至下游業者；另福壽及福懋也已主動配合預防性下架共15項39批號產品。對於此次泰山調合油產品檢出異常，市府認為有必要由中央全面比對原料來源、製程、檢驗結果及跨縣市流向，進一步釐清污染原因；市府也將持續擴大抽驗源頭製造及下游販售油品，並公布檢驗結果，維護市民食安。此外，市府持續追查問題油品流向，今日公布20家第三層以下業者，包含昨日公布的5家業者，累計已有25家餐飲、加工等食品業者曾進貨或使用問題油品，均已停止使用並完成下架。截至今日，問題油品累計回收3萬9,535公斤；跨局處已累計查核市場、賣場、夜市、餐飲及食品業者919家次，確認使用問題油品者均已完成下架，並持續辦理同品項不同批號產品預防性下架及流向追蹤。校園及各類照護場域也持續辦理查核。教育局已完成16家團膳業者、86所設有廚房學校及224家幼兒園查核，確認校園及團膳業者目前均未使用福壽、福懋、泰山及中聯等公司油品；社福、醫療及照護機構亦持續清查追蹤，曾使用問題油品的相關單位均已停止使用。市府強調，目前追查工作已由源頭、第二層下游逐步延伸至第三層及末端使用情形，後續除持續公布最新流向、查核、下架及回收進度外，也將配合中央持續追查污染原因，督促業者強化製程及品質管理，並建議中央檢討油品從原料、製程到成品的檢驗及管理機制，強化源頭預防與跨縣市追溯管理，共同守護食安及消費者權益。