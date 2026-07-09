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調漆6個月、噴漆雙倍時間 打造不影響飛安的藝術機

▲星宇航空張國煒董事長表示，星宇航空始終相信飛行不只是移動的過程，更是承載情感與美感的體驗。（圖／記者李青縈攝）

專屬主題備品、安全影片公開

星宇航空首架藝術機「STARLUX AIRSORAYAMA 空山銀」今（9）日舉辦發表會，董事長張國煒日前從法國土魯斯接機並親自駕駛返台，並預計在12（日）日首航飛往東京，與重要推手日本殿堂級藝術家空山基會面。他指出，因為颱風影響延後至12日，將執飛該航機前往東京讓空山基老師親自驗收。B-58553銀色飛機以金屬般的洗鍊光澤與金屬美感的塗裝為特色，今日在桃機第三航廈北廊廳舉辦發表會，由金鐘主持人Lulu（黃路梓茵）擔綱主持，現場首度公開由兼具國際舞台經驗的模特兒與女演員及作曲家、同時也是新世代的代表「Kōki,」主演的形象影片，以及全新機上安全影片。機身的金屬漆面效果其實不如想像中容易。張國煒表示，飛機上有天線、GPS等金屬漆使用太多，會影響飛機通訊性；光是調漆就花了6個月時間，噴漆也花了雙倍時間。以往彩繪機是藝術並沒有關係，像是Hello Kitty、迪士尼，以及SNOOPY等都屬於比較商業性質，本次合作空山基老師完成「世界上最大的空中藝術」，攜手完成打造不敢做、沒有做，也不會做的事情。不過，空山基老師因為耳朵對氣壓敏感，因此無法搭機前來參與，但透過錄製影片驚喜現身，並表示「這是目前為止創作過最大規模的作品，能夠參與這個計畫，我感到非常榮幸」。張國煒說，十分遺憾老師今日無法參與，但接下來12日飛往東京首航，自己將與他一起驗收，希望老師滿意設計結果。STARLUX AIRSORAYAMA將於7月12日投入營運，執飛JX800航班前往東京，後續營運航線包含東京、鳳凰城以及布拉格。另，隨著10月1日AIRSORAYAMA完整主題航班正式啟航。專屬備品也將在10月正式上線，今日首度亮相。各項備品的以銀色與金色為基調的配色統一設計，主題備品包含登機證、姓名吊牌、紙杯、紙巾等多項機上用品。長程航線更推出經濟艙與豪華經濟艙專屬過夜包，將AIRSORAYAMA的世界觀延伸至飛行旅程的每個細節。此外，航班亦將提供專屬機上調酒「空山基特調-鏡空」，以琴酒、甜白酒為基底，結合西洋梨、荔枝及檸檬風味，呈現天然水果的清新輕盈酒體，淡雅清透的淡金色，如同陽光灑落於大地，散發出溫暖、熱情與輝煌的氣息，透過味覺呼應空山基老師科技與感性的創作世界，為旅客打造充滿儀式感的空中體驗。今日同步首映的全新機上安全影片，由西班牙頂尖國際視覺製作團隊SAUVAGE.TV 操刀，以空山基老師最經典且深具代表性的作品為主角，特別換上星宇航空空服員制服，透過前衛且充滿革命性的視覺語言，演繹機上安全示範。影片自籌備至完成歷時近兩年，全片長約 5 分鐘，以3D CGI呈現，而為了自然呈現空山基老師代表性作品的動態，特別導入動作捕捉技術，使角色的每一個動作更加流暢逼真。影片中的座椅、電子設備等機艙元素也都為AIRSORAYAMA 專屬規格設計，以淺顯易懂的方式傳遞重要的安全資訊，帶來嶄新的機上體驗。