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中聯油脂一批大豆沙拉油遭檢出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標4倍，估計高達2600公噸的問題油流入校園、量販超商、餐廳等，點燃全台食安風暴，但衛福部食藥署對於油品的下架措施卻一變再變，讓外界無所適從。對此，媒體人李艷秋狠酸，民進黨政府對食安把關無力，究竟還有什麼可以吃？其實大家不必操心，總統賴清德親自示範，至少還有狗糧可吃。李艷秋表示，這起食安事件中有許多值得學習的哲理，首先是南僑自主檢測才爆開整件事，卻因未在第一時間向政府舉報，遭罰300萬。她調侃，自主檢測就是找麻煩，如果廠商都向南僑看齊，人家怎麼做官呢？警告那些自以為做食品要有良心的廠商，別給政府添亂，尤其要選舉了，一票閣員都在各地輔選，忙得要死，民眾吃點致癌的食用油值得吹哨嗎？沒有綠色黨證就惦惦。針對相關通報流程，李艷秋更揶揄其中的人生啟示就是，時序有大貓膩，在野應該查個水落石出，別動不動就要官員道歉下台，好像道個歉、下個台就放過了。賴政府可以無能到捅出這麼大的漏子，這些人才，千方百計都應該讓他們堅守崗位，絕對不要隨便趕他們下台。至於賴總統的道歉，誰真的在乎嗎？他的道歉能讓人「超爽的」？或是能讓吃進去的致癌油秒變健康油？面對賴清德裁示：「該法辦就法辦、該停產就停產、該下架就下架。」李艷秋吐槽，真是聽君一席話，如聽一席話，「只要能廢話，你也可以是總統」。民進黨政府對食安把關無力備受批評，不但出現致癌油，還放寬萊豬檢測標準、准許發芽馬鈴薯進口，民眾不禁感嘆「還有什麼可以吃？」其實大家不必操心，總統親自示範，至少還有狗糧可吃。