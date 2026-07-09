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巴威又大又強！氣象署啟動追風計畫蒐集關鍵資料

▲投落送探空儀(dropsonde)，由美國國家大氣研究中心研製，以飛機載至規劃之飛行路徑上空投下，用以量測大氣之氣壓、溫度、濕度以及水平風速風向之垂直分佈。

追風計畫起源於2003年 迄今完成90次觀測任務

▲2025年鳳凰颱風期間，追風計畫成員執行投落送探空儀（dropsonde）的過程。（圖／中央氣象署）

追風計畫再出動！巴威觀測助提升預報準確度

巴威颱風（國際命名：Bavi）是近年來侵台颱風中，暴風圈最大的存在，中央氣象署周五（7月10日）凌晨將啟動「追風計畫」，與漢翔公司派遣噴射機，飛上巴威颱風外圍投放探空儀，蒐集高空至近海面觀測資料，藉此提升颱風路徑、風速及暴風圈預報準確度，相關資料也將同步分享國際。氣象署預報中心主任黃椿喜向《NOWNEWS》記者表示，巴威是一個「強度高、環流大」的颱風，除了衛星提供的各項資料外，透過器材到高空實際觀測，能讓「颱風路徑、風速、暴風圈大小」在預報上有更多參考內容。本次氣象署持續和漢翔公司合作，周五清晨5點將派遣「ASTRA 雙引擎噴射機」，從台中清泉岡飛上1萬3千公尺高空，花費3至4小時在巴威颱風外圍，透過「飛機投落送觀測」，取得關鍵區域的高空至近海面氣象資料。氣象署說明，追風計畫讓飛機爬升至約1萬3千公尺高空，針對巴威颱風周圍7級風暴風範圍及路徑上的重要區域進行觀測。取得的投落送資料，會透過衛星即時傳回氣象署，匯入預報作業系統，用於分析颱風即時結構與動態，也會同步分享給全球各氣象作業中心。氣象署提及，「颱風飛機投落送觀測」，是利用飛機在颱風附近空域進行高空氣象資料蒐集的作業性觀測，自2003年起，該計畫已完成90多次飛行觀測，有助於提升臺灣區域性颱風監測與預報準確度。黃椿喜提及，2025年氣象署也針對「鳳凰颱風」進行追風計劃，當時就觀察到鳳凰颱風結構變鬆散、強度減弱的過程，針對路徑也能蒐集更多背景環境，去判斷是否需要進行修正。黃椿喜強調，追風計畫取得的颱風資料，不僅能讓民眾更了解颱風現況，對巴威這種又大又強的颱風來說，也能透過追風計畫的成果，套用在下次可能出現的類似案例，對預報準確度、防災相當重要。