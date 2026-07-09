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🎥影音組

特優：藥師陪你「療」1／3年僅收5案 居家醫療藥師嘆「無用武之地」

📸NOWNEWS今日新聞 張鴻儀、王郁勳

115年臺灣藥事報導獎今（7/9）日公布獲獎名單，NOWNEWS今日新聞製作《藥師陪你「療」》專題獲得影音組特優獎。台灣邁入超高齡社會，長者多重用藥、失能照護與偏鄉醫療缺口，正成為長照體系難以迴避的課題。NOWNEWS製作《藥師陪你「療」》專題，實地走訪台中、雲林、彰化與成大醫院在宅急症團隊，看見藥師不只是藥局裡的調劑者，更是深入家庭、守住用藥安全的第一線把關者。NOWNEWS調查，全台健保特約藥局密度高，本可成為社區長者最鄰近的醫療顧問，但現行居家醫療制度卻限縮藥師服務範圍，須由醫師派案，導致部分藥局3年僅收5案，專業難以發揮。藥師到府服務後能看見診間看不到的風險，例如長者胰島素冰在壞掉的冰箱、糖尿病患自行亂調藥量、癲癇患者因20多顆藥太複雜而停藥，直到藥師介入服務，才終止反覆急診的惡性循環。偏鄉雲林則凸顯政策缺乏連貫性與人力斷層。藥師走進社區，不只協助減少重複用藥、避免跌倒與副作用，也可能成為獨居長者的社安網。然而給付不足、計畫零碎，讓許多服務只能靠熱忱支撐。採訪彰化員郭醫院與成大醫院醫療團隊指出，當藥師加入居家醫療與在宅急症團隊，可協助整合用藥、調整抗生素劑量、攔截洗腎患者誤服高風險藥物，甚至讓病人在家也能接受接近住院品質的照護。面對高齡化社會，台灣不能只把藥師視為「發藥者」，而應建立穩定給付與常態制度，讓藥師真正走進家庭，補上醫療、長照與社安網之間最容易被忽略的一塊拼圖。115年藥事報導獎得獎名單📝平面組特優：「雞婆」藥師的送藥地圖📸聯合報 李樹人、魏忻忻、陳雨鑫、沈能元、廖靜清、林琮恩、翁唯真、黃妙雲優等：台灣醫藥分業30載的困境與蛻變！高齡長照與智慧醫療浪潮下 藥師新未來📸NOW健康 陳如頤優等：藥駕藥人命📸民報 鄒尚謙佳作：藥物諮詢找AI？藥師：「第二步」必做把關用藥安全 自行停藥有風險📸健康醫療網 黃嫊雰佳作：藥品、保健品混著吃，反而更傷身！藥局密度超越7-11，如何幫你把關健康？📸康健雜誌 葉懿德佳作：藥局變健身房！巴 金森爺爺天天來練 肌， 3 個月告別安 眠藥、跑廁所次數 少一半📸康健雜誌 梅緣緣優等：山路上的守護者 熱血鹿谷藥師的送藥旅程📸華視新聞 劉以羚、謝鈞陶優等：居家安寧 暖心藥師同行守護人生最後一哩路📸壹電視 黃奕傑、陳文枋佳作：偏鄉送藥暖心陪伴 撫慰長者一帖良藥📸壹電視 林貝、王欣怡佳作：移動藥局📸華視新聞 郭書銘、陳佑彬佳作：長照X藥師 契機佮挑戰📸公視台語台 葉明蘭🎙️聲音組特優：《藥與毒的一線之隔》從毒駕危機到校園教育 看見藥師守護用藥安全📸臺北廣播電臺 周明慧優等：動物用人藥行不行？爭議聲中藥師的公衛使命📸國立教育廣播電臺臺東分臺 陳信吉、徐一弘優等：藥師智多星📸漢聲廣播電台 張巍瀧佳作：藥師在我家-與藥師牽手照護心理衛生 《一句關懷、一張指引、再現希望》📸臺北廣播電臺 林偉華佳作：守護依海之人：藥師讓遠洋漁船安全用藥不中斷📸農業部漁業署漁業廣播電臺 許嘉仁、秦晴佳作：超高齡社會來臨，一個病人吃十幾種藥，誰來把關?台灣推動藥師專科化的契機📸聯合報健康事業部 蔡怡真、陳慶安、許凱婷