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藍提三訴求 要求公布完整決策時間軸

881校恐受波及 羅廷瑋喊卓榮泰下台

卓榮泰一句「再考慮」 黃建賓批政府玩心臟病

游顥促全面驗油品：別再毒害下一代

衛福部長石崇良昨（8）日在立法院衛環委員會接受國民黨立委王育敏質詢時坦承，中聯油脂1300公噸大豆沙拉油檢出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標4倍後，7月3日曾率食藥署官員向行政院長卓榮泰報告，並依當時原則僅下架第一層油品，卓榮泰則指示「應該再考慮」。國民黨團今（9）日第三度召開記者會，痛批民進黨政府面對重大食安事件，只會欺騙、卸責、不究責，企圖先止血輿論、再以話術轉移焦點，而非向人民誠實公開真相。國民黨團提出三項訴求，第一，行政院立即公布完整事件時間軸，包括何時接獲通報、何時向行政院報告、何時開會決策，以及7月3日由誰拍板、為何決定緩處理；第二，成立跨部會食安調查專案，全面公開問題油流向、受影響產品、校園營養午餐、老人共餐及公共供餐系統查核結果，並每日固定更新；第三，主管機關應負政治責任，若調查證明決策延誤或資訊揭露失當，相關首長尤其行政院長應負責。國民黨團書記長林沛祥表示，根據最新消息，遭污染油品已高達2600噸，比原先增加100%，事件擴及數百家廠商及業者。他質疑，如果事情如此嚴重，為何不第一時間全部公開，反而一批一批公布，讓人民如同「追劇」般每天等待政府更新劇情？林沛祥指出，石崇良已坦承卓榮泰早已知情，甚至要求「再考慮」處理方式，既然行政院知情，為何未第一時間完整公布、向人民說明？明知事件可能擴大卻未積極作為，究竟是在爭取黃金救援時間，還是公關危機處理時間？林沛祥強調，食品安全不是新聞熱度，而是人民每天吃進肚子裡的健康，政府可以等輿論降溫，但人民健康不能等；如果連人民吃進嘴裡的東西都守不住，又沒有人願意負責，「不知廉恥就該下台」。教文委員會召委羅廷瑋表示，一級致癌物BaP事件已影響881所學校，其中包括623所學校、258所幼兒園；以台中為例，全市69所國高中及實驗教育機構全都「踩雷」，問題已從國人、國軍餐桌延燒至校園。羅廷瑋指出，4月8日至10日，中聯油脂將1300噸大豆沙拉油出貨給福懋、福壽、泰山三大廠，直到6月30日才通報食藥署，從業者知悉問題到政府接獲通報有19天空窗，從問題油生產到7月2日勒令停工更長達90天。他要求賴清德總統道歉、卓榮泰下台，為食安危機負責。國民黨團副書記長黃建賓表示，石崇良坦承7月3日向卓榮泰報告後，卓僅表示「應該再考慮」，但究竟是考慮公布下架油品，還是不要擴大公布範圍？為何不直接以維護食安為最高原則全面下架？黃建賓諷刺，民進黨政府現在是在跟國人玩「心臟病」，政府公布哪項商品有毒，民眾就立刻不要買，若已經買了、吃下肚，只能祈禱自行代謝。他並質疑，卓榮泰6月30日已知毒油事件，7月3日卻仍與副院長鄭麗君、環境部長彭啟明赴宜蘭出席活動，現場還有民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，難道「輔選比食安重要」？國民黨團副書記長游顥表示，從6月30日至今已10天，政府至今仍未查清毒油發生原因，如今泰山自主檢驗又發現原未列入追查範圍的「好禮調理油」驗出BaP超標，其中642箱已流入市面。游顥質疑，衛福部到底要不要全面檢驗油品，難道還要持續等待企業自主檢驗、發現問題後才下架？他呼籲政府立即全面檢驗油品，不要再讓食安危機傷害下一代。