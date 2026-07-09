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強颱巴威來襲，台北市長蔣萬安昨主持颱風整備會議，稱如果沒有需求提出，就會認為已做好萬全準備，「就不要屆時給我發生任何有要緊急調度的情事」，遭綠營質疑耍官威。蔣萬安今（9）日回應，事前做好各項準備工作，當然就應該做好做到位、確實落實，而不是原本就可以做好，拖到臨時處理，這部份是身為決策者的責任跟要求。蔣萬安今下午視察信義路五段沉砂池，對於昨天主持颱風整備會議，撂話「不要發生任何有要緊急調度的情事」一事，他說各區公所、包括水利、大地處、清潔隊，過去幾天也很辛苦，這次檢視各地方，希望超級強颱對台北的衝擊降到最低，但災情的復原工作也都會全力推進。蔣萬安說，過去這幾天他都要求各單位務必做最壞打算、最嚴謹、嚴肅準備，不只是水利處、清潔隊溝渠清疏、大地處對於山坡地整體防護措施、區公所相關機具預置，沙包抽水機也好都部署相關據點，過去淹水里辦公處也預放，民眾大量索取不夠也事前調度，做好萬全準備、嚴陣以待。