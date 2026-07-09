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颱風假未出勤可不給薪 遇立即危險可行使退避權

中央氣象署已發布巴威颱風海上颱風警報，隨著颱風逐漸接近台灣，新北市勞工局特別提醒，若勞工工作地、居住地或上下班必經地區已宣布停班，勞工若未出勤，雇主雖可不發給工資，但仍建議優於法令照常給薪。因業務需求經勞工同意上班時，雇主除建議加給工資外，應主動提供交通工具、交通津貼或保險等協助。勞工局指出，颱風來襲前，企業應針對不同作業特性加強防災措施：一、營造工地：務必檢查施工架、圍籬、塔式起重機及物料堆置是否穩固，移除懸掛帆布或廣告物，並確保排水與擋土設施功能正常。二、高風險潛勢區：臨水、邊坡及土石流潛勢區應設置警示設施，並備妥救生衣、安全帽及通訊設備等防護裝備。三、 外送平台業者：若地方政府宣布停止上班上課，應立即停止派單，風雨減弱後須重新評估作業風險方可恢復運作。四、災後復原作業：應特別注意感電、墜落、倒塌物及物體飛落等危害，確實落實各項安全防護措施。勞工局強調，若勞工工作地、居住地或上下班必經地區已宣布停班，勞工若未出勤，雇主雖可不發給工資，但仍建議優於法令照常給薪。因業務需求經勞工同意上班時，雇主除建議加給工資外，應主動提供交通工具、交通津貼或保險等協助。倘若勞工出勤後發現工作場所有立即危險之虞，可行使「退避權」撤離至安全場所，雇主不得以此視為曠工、扣薪、解僱或扣發全勤獎金。勞檢處長林澤州表示，颱風期間雇主若未落實防災與安全整備，依職安法最高可處新臺幣 300 萬元罰鍰；若因疏失導致職災，更須承擔民刑事法律責任。勞工局呼籲，事業單位應秉持「多一分準備、多一分安全」的理念，共同守護勞工安全，將颱風帶來的職災風險降至最低。