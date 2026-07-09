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台灣災防假起源！初期只有全國性停班停課

多樁悲劇加速政策改革！災防假決策權限下放

▲桃芝颱風於2001年7月30日侵襲台灣，造成103死、111人失蹤的嚴峻災情。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲當年導致許碧蘭老師殉職的排水溝，已加裝了護欄，避免悲劇再度發生。（圖／記者唐詠絮攝）

強烈颱風巴威（BAVI）持續接近台灣，中央氣象署最新資料顯示，巴威預計週五（10日）晚間至週六（11日）白天最接近台灣，是否停班停課也成為民眾關注的焦點。但究竟「災防假」這個制度怎麼來的，決策者又是誰？這全要追溯到25年前的悲劇，桃芝颱風帶走了國小老師、消防員以及許多民眾，才徹底改寫了台灣的停班停課制度。台灣每年夏天都會受到颱風來襲的威脅，強風豪雨也讓民眾出門工作充滿危險。在1977年人事行政局成立之後，颱風來襲的停班停課事宜，由該局宣告，而當時主要是全國性停班課，決定權還是由行政院院長甚至是總統決定。到了1993年，人事行政局組織法制化後，決定天然災害是否停班停課改由人事行政局統一主導，並且參酌各地縣市政府意見與交通部中央氣象署的氣象預報資料。這個重大變革之後，全國性停班停課逐漸消失，改以颱風侵襲區域為主，由各縣市政府宣布停班停課。據水利署災害應變中心資料，桃芝颱風於2001年7月30日侵襲台灣，挾帶著豐沛雨水西進，造成中部山區在短短幾個小時內便降下數百公釐的豪雨，引發大規模山洪爆發與土石流慘劇，屋傾路毀不斷。此次重創造成的災情數據如下：當年7 月 30 日剛好是彰化縣二林鎮青山國小的返校日，一場由颱風帶來的暴雨與洪災，卻帶走了一位年輕且充滿大愛的教育工作者。當天上午，隨著雨勢不斷加劇，彰化縣政府於 10 點緊急宣布停止上班上課，校方也隨即安排學生提早放學。但猛烈的豪雨已導致學校外圍的溝渠嚴重溢流，道路瞬間被暴漲的泥水淹沒。為了確保學童的安全，校內老師們紛紛挺身而出，涉水協助引導學生們返家。當年僅 28 歲的許碧蘭老師，也是協助疏散隊伍的其中一員。在護送學童度過淹水路段的過程中，為了保護學生的安全，許老師不幸失足跌落湍急的排水溝，當場遭無情的洪水沖走，最終不幸殉職。更最令人心碎的是，許碧蘭老師才剛剛休完育嬰假重返校園，她的孩子才僅僅 2 個月大。一場無情的災變，讓年幼的孩子永遠失去了母親的懷抱，也讓家屬與全校師生留下了難以抹滅的傷痛。而桃芝帶走的不只許碧蘭老師，還有台中縣消防隊員李啟榮、花蓮光復鄉警員林得夫等人，都因為頂著颱風天出勤而殉職。這些人的離去，在當時造成政壇震撼，時任總統的陳水扁等人都到許碧蘭老師靈堂拈香致悼，更加速促成了「停班停課」決策的轉變，停班停課的法源依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，從此之後開始陸續修訂，改由各縣市首長依據氣象資料來決定是否停班停課。除此之外，因台灣會遭遇的災害不只颱風一種，還有地震、致災豪雨等，因此行政院人事行政總處也在2013年3月將口語的「颱風假」正名為