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巴威逼近影響 中國海警船撤離

今年第9號颱風巴威（Bavi）持續朝台灣逼近，目前在台灣東南方太平洋海域盤旋，中央氣象署已在今（9）日下午兩點半發布海上颱風警報，預計颱風明晚到後天影響台灣最劇烈，提醒民眾做好防颱準備。受到巴威颱風影響，先前持續在釣魚台水域徘徊長達236天的中國海警船，可能是為了躲避颱風，已陸續駛離。綜合日媒報導，日本沖繩那霸市的第11管區海上保安本部8日發表聲明表示，在釣魚台（尖閣諸島）水域徘徊的4艘中國海警局船隻，已陸續駛離該海域。截至8日為止，中國海警船在該水域的連續航行天數已高達236天，創下自2012年9月以來第二長紀錄。日本海上保安本部研判，由於巴威目前正步步逼近沖繩海域，海象惡劣，這4艘中國海警船非常可能是為了防颱而提前駛離避難。根據日方掌握，離開的4艘海警船分別是海警1301號、1302號、1304號、1305號。這4艘船隻均配備了機槍等武裝，在7日還曾追逐一艘日本籍漁船，並宣稱該地為「中國領海」，導致中日地緣政治緊張局勢再度升級。受到颱風影響，日本航空已決定取消10日往返沖繩和鹿兒島的48個航班，預計將有約7600人受到影響；全日空航空決定取消10日的34個航班和11日的33個航班，主要為往返石垣島和宮古島的航，預計將有約7700人受到影響；天馬航空也取消了10日的34個航班，其中包括那霸與各地之間的航班​​，約有2600人受到影響。