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▲防範巴威颱風，消防局已備妥橡皮艇(圖／市政府提供2026.7.9)

因應巴威颱風逐步逼近台灣，台中市政府全面提升防颱整備！市府於今（9）日中午正式開設三級應變中心，全面啟動跨局處防颱機制。消防局也將於今下午5時正式公告警戒區，屆時山域、登山步道、海域及漁港等危險區域將限制或禁止進入，呼籲市民切勿前往，並及早做好防颱準備。為確保城市建築與公共安全，都發局已連續兩日通知全市2,600處建築工地落實防颱，並針對深開挖、施工架及塔吊工地進行專案稽查，今年截至昨日已鐵腕拆除408件危險及大型廣告物；同時，市府也透過「台中樂居管家」LINE系統，全面提醒各大社區加強排水巡檢。在第一線防汛與環境整備方面，環保局已大動作動員709人次，趕在風雨來臨前完成611處排水孔及長達5,430公尺的排水溝清淤，並調度163台清溝風災車及98台重機具待命。民政局則聯合各區公所完成3,763棵樹木修剪、發放1,517包沙包，並已掌握9,370名保全戶資料，將視颱風動向隨時進行預防性疏散。此外，交通局與建設局也全員進入戒備狀態。交通局已完成全市民生要道號誌與不斷電系統巡檢，並加強台中車站大平台排水清理；建設局則實施24小時人員輪值，除了針對行道樹與在建工程進行加固，也將每日嚴密監測滯洪池水位、適時啟動閘門，全力將風災可能帶來的影響降到最低。