我是廣告 請繼續往下閱讀

防水閘門什麼時候裝？專家公開口訣「掀放鎖察塞」

▲防颱準備先做先贏！先前高雄仁武民眾在颱風來襲前提早將防水閘門架高。專家提醒：發布警報就該趕緊裝。圖為資料照。（圖／記者葉政勳攝）

▲地下停車場坡道入口依規應設90公分以上防水閘門，防範豪雨積水湧入淹沒愛車。圖為 大樓車道之防水閘門資料照。（圖／高市府提供）

🟡 免費沙包哪裡領？圖解正確堆法、保存與違規罰則

▲防汛期，民眾可至區公所免費領取沙包，不過各縣市設有領用上限，要注意。圖為國軍官兵協助整備防汛沙包資料照。（圖／NOWNEWS資料照）

▲台北市府圖解示範「人字形」、「磚牆形」、「製作擋水牆」等3種砂包堆疊方式。（圖／翻攝台北市政府網站）

2026全台8縣市防水閘門補助懶人包

強烈颱風巴威（BAVI）來了！為了不讓高雄左營社區「肉身擋水」慘事再現，避免停地下室的愛車變泡水車，防水閘門該何時安裝、如何正確操作？免費沙包要去哪裡領、怎麼堆才不會滲水？另外，全台 8 縣市提供防水閘門建置補助，其中桃園市針對社區更！本文為您整理防水閘門與沙包堆疊全攻略及各縣市補助懶人包。防水閘門防洪的關鍵究竟在哪？十彥建築師事務所主持建築師林彥穎接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時直言，最核心的關鍵在於「關閉時機」！由於積水會產生強大水壓，若等路面淹水、大排排水不及時才關門，往往會因為水壓過大導致閘門無法順利關閉。業者高高順防水閘門也提醒，許多社區最大的盲點就是「太晚裝」，只要中央發布颱風警報或大雨特報，就應該預先安裝完畢。為了防止愛車淪為泡水車，單靠防水閘門其實還不夠。高高順防水閘門建議，社區必須同時配置「免斷電系統」與「抽水馬達」，才能發揮雙重防護效果。林彥穎建築師也補充，部分高價住宅甚至會將排水系統連動到觀測儀，一旦水量超出負荷就會自動連動控制中心啟動閘門，展現「災害預防，先知道就贏一半」的防範思維。在規格與類型方面，上圓聯合建築師事務所合夥建築師彭康祐說明，依據建築法規，地下停車場坡道入口處應設置高度 90 公分以上的防水閘門。常見類型分為，前者最快速省力，後者則相對耗時且需求人力較多。業者高高順防水閘門也公開正確安裝 6 步驟口訣「掀、放、鎖、察、塞」：當防汛時間緊迫時，沙包是阻絕水流最彈性的防線。颱風來襲前，各縣市政府會開放低窪或有淹水疑慮的民眾前往區公所或向里長免費領取沙包。以台北市為例，原則上每年每戶領用上限 10 包、公寓大廈或公司行號上限 30 包、里辦公處上限 200 包。堆疊高度應達「過往曾淹水高度的 1.5 至 2 倍」，並採用「人字形」或「品字型／磚牆形」交錯鋪設，主要擺設於大樓通道口、地下室車道及氣密窗等處：沙包使用後應放在遮陰處瀝乾 2～3 天，離地並覆蓋防水布保存。警戒解除後，可自行送回區公所或等區公所指定日期統一回收。千萬不可隨意丟棄，若任意棄置污染環境，將依《廢棄物清理法》處 1,200 元至 6,000 元罰鍰！為了降低家戶與社區淹水風險，全台多個縣市皆推行防水閘門（板）設置補助計畫：申請期間：即日起至 105 年 10 月 31 日止。資格條件：領有使用執照滿 3 年以上之公寓大廈管理組織。補助金額：一般修繕（含排水溝渠、排水設施與防水閘門）最高補助 5 萬至 15 萬元；若涉及專案修繕或法定空地設施維護，最高補助達 30 萬元。申請期間：115 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。資格條件：曾有淹水紀錄之淹水戶、水災災害潛勢區域或有受災之虞之有居住事實一般合法建築物。（100 年 7 月 1 日後申請建造執照者不適用）補助金額：依區公所訪定市價全額補助，每戶或社區管理委員會補助以 2 處為限。申請期間：即日起至 116 年 12 月 31 日止。資格條件：室內淹水深度 50 公分以上之合法建築物。補助金額：1 樓出入口依寬度補助 1.5 萬至 3.8 萬元；地下室車道單車道補助 4 萬元、雙車道補助 4.7 萬元（每棟建物限補助 2 處）。申請期間：即日起至 115 年 12 月 31 日止。資格條件：優先補助丹娜絲颱風與七二八豪雨受災建築物，剩餘經費開放曾有淹水紀錄者申請。補助金額：1 樓出入口依寬度補助 1.2 萬至 3.5 萬元（低收、中低收及身障者加碼至 1.5 萬至 3.8 萬元）；地下室車道單車道補助 4 萬、雙車道 4.7 萬元（每戶上限 10 萬元）。申請期間：即日起至 115 年 12 月 31 日止。資格條件：具凱米、山陀兒、丹娜絲颱風或七二八豪雨積淹水事實之合法建築物。補助金額：1 樓出入口依寬度補助 1.2 萬至 3.5 萬元（弱勢戶加碼 3,000 元）；地下室車道單車道補助 4 萬、雙車道補助 4.7 萬元。申請期間：即日起至 115 年 10 月 30 日止。資格條件：經區公所認定於 113 年 7 月後淹水超過 20 公分且有居住事實之合法建築物。補助金額：1 樓出入口依寬度補助 6,000 元至 2.5 萬元（低收、中低收及身障者加碼補助 9,000 元至 2.8 萬元）。申請期間：115 年 3 月 1 日起至 12 月 31 日止。資格條件：轄內為防止積淹水之合法建築物。補助金額：1 樓出入口依寬度補助 1.2 萬至 3.5 萬元（弱勢戶加碼至 1.5 萬至 3.8 萬元）；地下室車道單車道補助 4 萬、雙車道補助 4.7 萬元（每棟限 2 處）。申請期間：115 年 3 月 1 日起至 12 月 31 日止。資格條件：曾有淹水紀錄之合法建築物。補助金額：1 樓出入口依寬度補助 1.2 萬至 3.5 萬元（弱勢戶加碼至 1.5 萬至 3.8 萬元）；地下室車道單車道補助 4 萬、雙車道補助 4.7 萬元（每棟限 2 處）。