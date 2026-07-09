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中華女排出征本屆名古屋亞運，由隊中老大姐、「排球甜心」廖苡任擔任隊長一職，這也是她生涯第2次參戰亞運，談到本屆以年輕球員為主體的中華隊，廖苡任坦言很不一樣，不僅是團隊共識和凝聚力提升非常多，「我們這一批沒打贏過泰國，但是在她們的世界裡不是，他們完全不會有顧慮、可以在場上放手去打，我覺得這反而是很值得我學習的地方。」當被問到是否為最後一屆亞運時，廖苡任則保持開放態度，「我目前不想太遠，就專注於當下。」現年29歲的廖苡任，繼上屆亞運後，生涯第2次參與國際盛會，且這屆以舉球員一職扛下隊長，帶來學妹們挑戰世界列強。廖苡任以衝勁來形容這批隊友，「雖然許多隊友是第一次打國際賽，但她們實力、水準很好、充滿衝勁且不畏懼對手，我反而從他們身上學到很多。」廖苡任透露，在自己印象中，他們這批在國際賽沒有贏過泰國，心理上會有點顧慮跟負擔，但學妹們反而不會這樣想，「她們都是第一次交手，會當作我們大家都是平行開始。我覺得這一個點，是我們非常需要學習。」職業生涯進入下半場，當被問到是否是最後一次參戰亞運時，廖苡任沒有把話說死，「我會保持開放態度，不會把這次亞運當成是『最後一屆』。如果未來身體狀況允許、中華隊有需要，我表現也還可以，還是會想繼續打。」談到未來規劃，廖苡任會專心把北市大的博士班課程念完，然後繼續為台灣排球盡一份心力，「說不定打完這次比賽後，我突然又進步、舉球變得更聰明」，那就更會繼續打。」但她目前不想太遠，就專注於當下，也不排除再次旅外。