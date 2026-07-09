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漲價策略奏效 客單價成營收主引擎

營收創高仍難掩獲利壓力

年輕族群流失 恐衝擊未來10年成長

迪士尼郵輪布局 瞄準高消費客群

東京迪士尼樂園一直以來是不少台灣民眾訪日必去景點之一，不過近年來，隨著門票、飲食、商品的價格調漲，許多人越玩荷包越扁。而營運東京迪士尼度假區的日本東方樂園公司（Oriental Land）在2025年度會計年度營收創下歷史新高，但股價卻持續低迷。日媒示警，雖然Oriental Land近年透過調漲票價、提高每位遊客消費金額帶動營收成長，但「以價制量、篩選客群」的策略，可能將造成年輕客群流失。日媒報導指出，據東方樂園公布的財報，2025年度營收達7045億日圓，年增3.7%，刷新歷史紀錄。不過，公司股價自2023年度兩度突破5500日圓高點後一路走跌，目前僅約2500日圓，較高峰腰斬逾五成。分析指出，東京迪士尼近年營收成長的關鍵並非遊客增加，而是每位遊客平均消費大幅提高。東京迪士尼度假區2019年度迎來35周年時，全年入園人數達3256萬人，創下歷史新高；但疫情過後，近三年皆維持約2700萬人，尚未恢復至疫情前水準。相較於過去追求入園人次，東方樂園自疫情後將經營重心轉向提升客單價。其中最明顯的措施就是實施浮動票價制度。成人一日券最高票價已由2019年的7500日圓，提高至目前最高1萬900日圓；公司也取消年票與免費快速通關（FastPass），改以付費制的「迪士尼尊享卡（Disney Premier Access）」提供熱門設施優先入場服務。會實施這項策略，是為了透過提高門檻減少過度擁擠，改善遊園體驗，過去部分年票持有者甚至只觀看遊行便離園，被認為壓縮真正消費型遊客的體驗。而願意接受較高票價的遊客，通常在餐飲、商品等園區消費也較高。儘管營收屢創新高，但東方樂園近年獲利卻受到成本上升衝擊。其2025年度第一季財報便因成本增加導致獲利下滑，雖全年仍維持成長，但2026年度主題樂園事業營業利益預估將由前一年度1404億日圓降至1304億日圓。其中，人事成本增加112億日圓，維修、資訊系統等營運費用也增加112億日圓，成為壓縮獲利的主因。比起短期獲利，更令市場擔憂的是年輕遊客持續減少。東京迪士尼目前遊客約七成為女性，其中18歲以上占逾七成，「成年女性」已成為主要客群。但據東方樂園公布的年齡結構推估，18歲以下遊客已從2019年度超過900萬人，下降至2025年度約672萬人，連續多年下滑，降幅已非少子化因素可以完全解釋。其中，12至17歲青少年票價雖最低價格變動不大，但最高票價已由2019年的6400日圓，提高至9000日圓，使學生族群更難輕鬆入園。分析指出，東京迪士尼過去一直依靠「從小培養品牌情感」的循環模式吸引顧客，例如兒時由家長帶著遊園、學生時期與同學穿制服造訪，成年後再與朋友、伴侶或家人重返樂園。如今年輕族群減少，意味著未來十年核心客群規模恐將縮水，也可能成為目前股價疲弱所反映的長期隱憂。面對市場變化，東方樂園也積極拓展新業務，預計2028年推出日本首個迪士尼郵輪事業，郵輪規模約1250間客房，可搭載約4000名旅客，並以首都圈港口為據點，提供短程航線服務。市場認為，郵輪業務除可提升品牌價值外，也有望吸引海外旅客及高消費族群，進一步強化公司近年聚焦高客單價客群的策略。不過，分析認為，提高票價改善獲利及降低園區擁擠確實有助短期經營，但若年輕客群持續流失，恐影響未來十年的客源基礎。因此，有專家建議，東方樂園可考慮針對親子家庭及學生族群推出更具吸引力的票價優惠，在維持營收與培養未來忠誠顧客之間取得平衡，避免長期成長動能受到影響。