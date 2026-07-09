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中聯油脂致癌油風暴持續延燒。對此，民眾黨主席黃國昌今（9）日表示，本來以為卓榮泰事發後選擇神隱，是因為毫無肩膀，結果原來卓榮泰是先在幕後做出錯誤決策，後來闖禍後索性躲起來。他痛批，一個行政院長竟如此荒腔走板，簡直離譜至極，卓榮泰釀成天下大亂還要繼續卸責戀棧？應該立刻向國人道歉，引咎下台。黃國昌表示，終於，在扛不住人民怒火後，石崇良今天宣布中聯4月到6月生產的其他油脂及其製成產品，應該在明天12點以前完成預防性下架，打臉先前違法又可笑的20%標準。黃國昌說明，面對攸關民眾食安的大事，早該採取的措施，竟然拖延了超過一個星期以上。讓人完全無法理解的是：為何第一時間不要求全面下架？黃國昌說，昨天，石崇良備詢時終於承認，20%標準訂定以前，卓榮泰有找衛福部還有食藥署開會，對於產品下架事宜，卓榮泰指示說要「再考慮看看」，不僅造成延誤，還進一步導致隔天衛福部做出釀成天下大亂的下架標準。尤有甚者，這場關鍵的會議，竟然沒有出現在昨天食安辦提交給立法院的報告當中？到底在遮掩甚麼？人民的健康，是可以在黑箱中擅自專斷的嗎？黃國昌說，本來以為卓榮泰事發後選擇神隱，是因為毫無肩膀，結果原來卓榮泰是先在幕後做出錯誤決策，後來闖禍後索性躲起來。一個行政院院長竟如此荒腔走板，簡直離譜至極。「卓榮泰應該立刻向國人道歉，引咎下台」。