我是廣告 請繼續往下閱讀

簡士強質疑「誰沒簽過六合彩」？陳雪生護航：大家小時候都偷過東西

朱宥勳鄭重道歉：我簡直選民失格

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋，日前高調宣布投入桃園市議員選舉後，陸續被起底多項校園霸凌、球版簽賭等爭議；神隱多日後，他於6日首度致歉，僅坦承部分指控，其餘則全盤否認，也未宣布退選，隨後更是有一票藍營基層跳出來護航力挺。對此，身在萬美玲和佀廣洋選區的作家朱宥勳反串道歉，自己從未做過相關行為簡直失格，沒有顏面繼續在這選區生活。里長簡士強日前在臉書發表長文替佀廣洋抱屈，因為選舉被網路上各種放大檢視，心裡其實很不捨，一個才20多歲的年輕人，從5歲的事情、學生時期的互動，一路被翻出來檢視到現在。說真的，如果被這樣從小到大放大檢查，最後也只是在講一些年少不成熟，那是不是也代表，他其實並沒有什麼真正嚴重的大問題？針對佀廣洋坦承高中時期涉及簽賭事件，簡士強也提出不同看法，質疑有多少政治人物能保證自己從小到大「沒有玩過牌、打過麻將、簽過六合彩或與人打賭」。他認為，選舉應該比的是理念、能力、服務和對地方的用心，而不是把一個年輕人從幼稚園開始審判到現在。面對外界紛紛認為佀廣洋應該退選，國民黨立委陳雪生也是跳出來護航，稱「不需要吧」，還反質疑：「我們小時候沒有去偷東西嗎？都有吧！」同時也強調佀廣洋會當選，「萬委員的票可以選上3個到4個議員，你沒聽過啊？」簡士強、陳雪生此番發言，引來外界諸多爭議，朱宥勳今（9）日更是發文反酸，身為桃園第一選區、萬美玲和佀廣洋所在的選區選民，自己必須鄭重道歉，第一、沒有偷過東西；第二、沒有簽過六合彩；第三、沒有做過球版，「我簡直選民失格，沒有顏面繼續生活在第一選區，與充滿教育愛的萬美玲母子及其支持者呼吸同一片空氣」。