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機警開車門逃過一劫

新加坡日前發生一起驚悚交通事故，一位計程車司機在開車途中突然昏迷，車輛失去控制後逐漸往路肩偏離但依然在往前行駛，讓車上女乘客嚇壞。幸好女乘客機警打開車門，藉著車門擦撞路肩的阻力最終讓車輛順利停下。女乘客事後驚魂未定地表示，若當時自己在後座打瞌睡，恐怕後果將不堪設想。根據《聯合早報》報導，36歲的李蕊琪透露自己在本週一下午帶著6歲的小兒子，搭計程車從樟宜機場出發準備前往勞明達哥羅福巷（Crawford Lane），當時小兒子在後座睡著了，而一向也會在搭計程車時小憩的她則剛好保持清醒，想不到這救了她一命。李蕊琪表示，當時計程車先是突然偏向右側路肩，導致路旁的灌木刮擦車身和車窗。李蕊琪於是問司機怎麼了，司機則打了個哈欠說沒事。李蕊琪說司機看起來十分疲憊，於是她接著問司機要不要停車，司機反問要停在哪裡？然後就突然整個人失去意識。李蕊琪回憶當時餘悸猶存地說，司機昏迷後腳仍然踩著油門，計程車繼續行駛，讓不會開車的她在後座嚇壞。眼看司機怎麼叫、怎麼搖晃都沒有反應，「我以為自己要死了」。李蕊琪趕緊叫醒一旁的兒子，本來打算開門跳車，後來靈機一動決定打開後座車門與路邊護欄擦撞產生阻力，希望藉此減緩車速。結果這招真的奏效，車門擦撞護欄後慢了下來，繼續前行約兩分鐘後終於停下。而這時一輛尾隨在後的汽車駕駛，也立即下車上前協助，並打電話幫忙叫救護車。該位熱心駕駛表示，發現前面計程車的異狀，於是尾隨在後觀察，結果真的幫上了忙。新加坡警方表示，該位昏迷男駕駛今年73歲，出事後已送往醫院救治，目前調查工作仍在進行中。計程車公司則表示，已與司機的家屬取得聯繫，並將提供一切必要的協助。