我是廣告 請繼續往下閱讀

大賣空貝瑞意外喊買進2檔

大賣空貝瑞一次金融海嘯吃二十年 實際成績慘烈

曾因預測成功 2008 年美國次貸危機一次就聲名大噪的電影《大賣空》主角原型貝瑞（Michael Burry），上周才宣布放空美光，但他在近日卻出手買進了美股2檔股票，罕見看好反彈潛力。根據路透報導，大賣空本尊貝瑞近日買進了體育博弈平台Flutter Entertainment與DraftKings的股票，他賭的是逐漸嚴格的監管審查，最終將能遏制來自「預測市場」（prediction markets）的威脅。貝瑞於週三表示，他以每股約 107 美元的價格買進 Flutter，並以26 美元出頭的價格買進 DraftKings。這兩筆投資合計構成了一個完整配比的部位，資金權重約為60%的 Flutter，另外40%配置於DraftKings。不過他也透露，未來不排除將這兩檔股票各自加碼至獨立的完整部位。這項投資消息公布後，引發市場關注，兩家公司股價一度衝高至當日盤中高點，終場Flutter上漲2.7%，DraftKings上漲約1%，連續第4個交易日收紅。貝瑞在其個人網站發文指出，預測市場目前是這兩家博弈公司面臨的核心威脅。因為預測市場的「事件合約」（event contracts）在商品期貨交易委員會（CFTC）的監督下，可以合法的在全美範圍內提供服務，同時還能規避各州政府徵收的博弈稅。他認為這些平台是在高度監管且重稅的博弈產業旁，鑽法律漏洞運作。他相信目前政治氛圍不會容忍這種現象。預期預測市場最終將會被納入法規監管並課徵稅收。Flutter截至上個交易日收盤，公司股價今年已大跌 50%，DraftKings股價也下跌了 21%。此外，貝瑞還意外買了中概股，以 27.58 美元的價格加碼了京東（JD.com）股票，且這是他目前的前三大持股之一。他進一步預測，隨著南韓與日本對人工智慧（AI）和記憶體晶片的狂熱逐漸降溫，香港與中國股市將有望從中受益，迎來資金回流。事實上，貝瑞扣除掉金融海嘯預測成功，實際成果相當慘烈，他在今年4月24日曾發文公開自己做空晶片股，買進追蹤費城半導體指數的 iS hares 半導體 ETF（SOXX）選擇權的賣權（puts），當時他買進的是SOXX 2027 年 1 月到期、履約價 330 美元的選擇權賣權，買進時SOXX收在461美元，但如今過了兩個多月，SOXX股價不僅一度破600美元，目前也有562美元。他當時表示，為了大盤崩跌預做避險，他表示自己增持房利美（Fannie Mae）與房地美（Freddie Mac）的股票，並加碼微軟股票，但他完全成為反指標，前兩檔股價在他發文時約在7美元附近，如今只剩5美元，微軟當時股價為420美元左右，雖一度上漲至460美元，如今股價也僅剩383美元。