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▲奇美博物館的巨型河馬雕像，在上個月因水災影響，竟然爬過木棧道游回繆思湖。（圖／翻攝自奇美博物館FB）

▲因應「2026大稻埕夏日節」而設置的蜘蛛人9米巨型氣偶等都將暫時撤除。（示意圖／台北市觀傳局提供）

巴威颱風來勢洶洶，各景點也施行防颱措施，台南「奇美博物館」園區內一座重達350公斤的巨型河馬雕塑，也緊急加強固定，但是防颱措施現場畫面曝光後，因為繩子綁法太獨特，數千名網友笑噴留言驚呼：「這根本是阿嬤幫忙拔牙的畫面！」上個月底豪雨襲台，奇美博物館的這匹巨量級河馬，由藝術家於2016年陳奕彰團隊設置，尺寸440 x 260 x 160 cm，重量約350公斤，但是當時卻因為強勁水災而發生「大出走」，漂移了40公尺，還被正舉辦埃及展的網友笑稱是「法老的神秘力量」。如今因應巴威颱風即將到來，館方與藝術團隊也對河馬加上防颱加強固定，防範大風大雨造成再次漂移，但是兩三條繩子捆著鼻子、牙齒的照片曝光，許多網友忍不住留言：「在拔牙嗎？」、「綁的位置也是很歡樂ㄟ」、「這樣算不算虐待動物？」等。而台北觀傳局也提到，「2026大稻埕夏日節」將於7月25日至8月15日在大稻埕碼頭（延平河濱公園）登場，今年與國際IP「蜘蛛人」合作，蜘蛛人大型裝置物及燈飾也都已裝設在淡五號水門廣場、延平河濱公園沿岸及迪化街商圈等處。因為巴威颱風持續接近臺灣，觀傳局已暫時撤除蜘蛛人大型裝置物及河岸燈飾，後續將視颱風及天候狀況安排重新設置。