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▲HOOK自然不做作的個性，廣受許多粉絲喜愛。（圖／翻攝自HOOK IG@helloiamhook）

百萬YouTuber HOOK日前發生和英國航空因為來不及報到而自費改機票的爭議，她去信主張責任可歸責英航，最後申訴成功拿回300英鎊（約1萬2000元新台幣）改票費，HOOK將此筆錢加碼湊齊8萬元捐給公益團體，有粉絲公開她近3年的捐款明細，其本名「邱暄惠」意外成為大批粉絲討論的焦點，有人調侃「真名好像阿姨」。一名粉絲發現，HOOK長期捐款給專注於急難家庭救助、醫療與弱勢扶助的蘋果慈善基金會，且至少已經持續3年，頻率為每個月不定期，金額則是3萬元至10萬元不等，稱讚「互可在努力生活之餘默默地捐款，超感動」。該粉絲隨文附上HOOK於2023年至今年的捐款明細，當中可見她以本名「邱暄惠」的名義進行捐助，其他粉絲驚訝表示：「今天才知道HOOK本名」、「邱暄惠捐好多」、「我也是現在才知道本名笑死」、「還以為是哪個阿姨的名字好意外」、「突然覺得自己不是個好粉絲連名字都不知道！」HOOK當時收到英航的退款後，決定將這筆失而復得的金額化為善意，自掏腰包補足至新台幣8萬元，全數捐給公益團體，她表示，這筆退款是一份意外收到的禮物，也感謝網友提醒她勇敢爭取自己的權益，讓事情有了更好的結局，「加上我微薄的力量湊個吉利的數字，讓這個世界變得更好，讓需要幫助的人得到幫助。」