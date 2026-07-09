巴威颱風（國際命名：Bavi）最新「暴風侵襲」機率出爐，中央氣象署今（9）日下午2時30分發布海上颱風警報。據氣象署最新公布的「120小時颱風暴風侵襲機率」，目前基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、桃園市都高達100%，連江縣、新竹縣、新竹市、花蓮縣、苗栗縣飆破96%。

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颱風巴威暴風侵襲率最新數據出爐！北北基桃宜全部都100%

據氣象署針對主要城市及離島「120小時颱風暴風侵襲機率」，今天下午2時，基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣 、桃園市都高達100%，連江縣、新竹縣、新竹市、花蓮縣、苗栗縣飆破96%，一共有10個縣市突破9成。

其他包含台中市也有85%，彰化縣79%、南投縣78%，雲林縣64%、台東縣57%、嘉義市52%，但嘉義以南的縣市則都不到30%。

▲颱風暴風侵襲機率是指未來120小時「颱風七級風暴風」侵襲該處的機率，前基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、桃園市都高達100%，也代表後續巴威颱風七級風暴風確定將對北部5縣市帶來風雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲颱風暴風侵襲機率是指未來120小時「颱風七級風暴風」侵襲該處的機率，前基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、桃園市都高達100%，也代表後續巴威颱風七級風暴風確定將對北部5縣市帶來風雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
「颱風暴風侵襲機率」是什麼意思？揭露七級風影響地

颱風暴風侵襲機率是指未來120小時「颱風七級風暴風」侵襲該處的機率。例如：某縣市的颱風暴風侵襲機率80％，即代表該縣市在預測時間範圍內，在過去五年氣象署官方預測類似路徑100次之中，颱風七級風暴風侵襲該處之案例有80次。

因此，目前包含基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、桃園市都高達100%，也代表後續巴威颱風的七級風暴確定將對北部這5縣市帶來強大的風雨。

▲強颱巴威暴風半徑達380公里，是近25年來影響台灣最巨大的颱風。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲強颱巴威暴風半徑達380公里，是近25年來影響台灣最巨大的颱風。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
巴威颱風創新紀錄！暴風半徑達380公里超級胖

據中央氣象署統計，西北太平洋有紀錄以來7級風暴風半徑最大的颱風，是1987年的颱風琳恩，曾達到400公里；若是自1991年颱風強度新制（現行制度）實施以來，則以強颱巴威暴風半徑達380公里最大。

前一個暴風半徑達350公里的強颱，是今年4月的強颱辛樂克，但未對台灣造成影響。天氣風險公司資深顧問吳聖宇也提到，上一個7級暴風半徑達350公里且有發布警報的颱風，得追溯至2001年的尤特颱風。

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

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