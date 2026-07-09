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▲阿斌（如圖）聲帶受損，透露目前定期回診就好。被問到有跟前團員聯絡？他則回答：「還是有，大家都是點滴在心，都是自己人。」（圖／記者葉政勳攝影）

金曲樂團茄子蛋於2022年宣布休團，主唱「阿斌」黃奇斌挺過失聲低潮，推出首張全創作專輯《虛華的夢想是一支刀》，今（9）日舉辦記者會，笑說專輯加上MV「散盡家財」花費破千萬，而聲帶經過治療後，目前好很多，只需要定期回診就可以。被問到與前團員是否還有聯絡？阿斌表示私下仍有聯絡，「大家都是點滴在心，都是自己人。」茄子蛋因主唱聲帶受損而休團，近日阿斌推出首張全創作專輯《虛華的夢想是一支刀》，記者會上坦言創作過程中，總會懷疑自己是不是在退步？是不是沒有話要說了？ 而每次推出作品，都是告訴自己還能繼續做音樂。被問到聲帶現況，阿斌透露好很多了，「現在會覺得就這樣唱就好，剛開始非常挫折。」因為並非一夕之間發現自己不能唱，而是漸漸發現真的不行了。不過，阿斌也透露目前定期回診就好，更笑說醫生也想看演唱會；另外，他也表示現在盡量不吃宵夜，因為胃食道逆流也會影響到聲帶。至於跟前團員是否還有聯絡？阿斌回答：「還是有，大家都是點滴在心，都是自己人。」今記者會上，現場播放5分鐘精華影片，搭配首次曝光的新歌〈綿綿無絕期〉，MV含金量超高，包括「金馬影帝」李康生、榮獲香港金像獎最佳男配角獎的朱栢康等，對此阿斌也鬆口專輯加上MV斥資超過千萬，笑說為了這次的作品「散盡家財」。而2024年阿斌宣布與經紀人結婚，透露今天出門前老婆向他加油打氣說「平常心，你很棒！」 被問到是否有擁抱、親親？他害羞說：「那是平常就一定會的啦！」而夫妻倆現在依舊享受兩人世界。注重儀式感的他，表示今晚也會看老婆累不累，如果可以或許能出去看個電影。至於接下來的規劃？阿斌表示辦演唱會一直都在心中徘徊，時不時就會想一下；而生子計畫也同樣在心裡徘徊，「很多事情是需要大家一起完成。」被問到老婆對生小孩會著急？他透露老婆不會著急只怕他太累。