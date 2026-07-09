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台中市潭子區龍興巷沿線工廠林立、車流量大，但其中一段約200公尺的路段寬度僅4至5公尺，導致上下班尖峰時間大小車輛會車困難、頻傳擦撞。為解決在地長年痛點，財團法人台灣省國際宣教會配合園區開發並回饋地方，承諾斥資6200多萬元向台糖購地後，無償捐贈給台中市政府，預計將該瓶頸路段拓寬至8公尺。立委楊瓊瓔與市議員賴朝國今(9)日邀集市府建設局、潭子區公所、台糖、台電及新田里長吳政潭等人前往現勘，逐一確認用地取得與電桿遷移時程，督促行政程序加速，期盼工程儘速動工。建設局新工處表示，宣教會申請宣教園區開發，因主要聯絡道龍興巷未達審議規範的8公尺路寬，都市計畫審議因此提出附帶條件。宣教會隨即展現誠意，同意出資6200多萬元，由市府採協議價購方式向台糖取得道路用地，目前地政局已於6月18日完成價格審議，正待台糖董事會通過出售案；建設局也已同步向台電申請電桿遷移。宣教會表示，該園區歷經18年籌備，未來將打造為兼具教育與社會服務的公益空間，考量道路改善是地方居民長年期待，決定負擔購地費並無償捐贈。新田里長吳政潭與市議員賴朝國皆對宣教會的義舉表示感謝，指出龍興巷10多年前雖曾透過募款完成部分巷口拓寬，但後方瓶頸始終未解，如今終於看見曙光。立委楊瓊瓔強調，用地取得已邁出關鍵一步，後續包含台糖審議、土地移轉、電桿遷移到道路施工，市府各局處應「無縫接軌」同步推進，以最高效率還給在地居民與通勤族一個安全、順暢的交通環境。賴朝國表示，龍興巷為產業道路，沿線工廠密集，上下班車流量大，交通瓶頸存在多年。此次宣教會主動回饋地方，出資購地並辦理道路拓寬，不僅有助改善交通安全，也能提升產業發展，希望市府加速完成相關行政程序，讓工程早日動工。