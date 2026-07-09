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▲該棟完成，將包含經濟部本部、商業發展署，並且將原本在外面的單位，如產業發展署、中小企業署、能源署一併規劃進入。（圖／取自經濟部簡報）

▲龔明鑫致詞說，自己跟這這棟新建大樓還有一些淵源，因為2017年來到經濟部擔任次長時，有點被辦公室嚇一跳，想說經濟部是國家的門面，像是國外的經濟部都是古蹟或是很氣派，怎麼台灣的經濟部是危樓，後來才理解要改建真的具有難度。（圖／記者鍾泓良攝影）

國家門面是危樓 龔明鑫有被嚇一跳

▲卓榮泰（圖中）致詞說，建築採用「循環向上」的設計，也期盼台灣經濟能夠一層一層往上升。（圖／記者鍾泓良攝影）

擴編人力？龔明鑫：希望大樓舒適 讓同仁更願意來

位於福州街的經濟部大樓迄今已有60年歷史，現有屋齡不僅老舊、更受到地震影響成為危樓，因此長年評估新建辦公大樓。經過多年努力及預算爭取，經濟部將在愛國東路、杭州南路2段處改建為三座大樓，最高地上23層，預計2031年完成所有機關進駐。經濟部大樓現址位於中正區福州街，前身為台電土地，共有5棟建築物，最早歷史可回溯到1964年，但由於建築老舊、空間狹小，再加上鑑定大樓耐震係數不足、結構損壞，早已被列為危樓，許多單位長年須選擇在其他地方租用大樓，讓經濟部萌生新建大樓念頭。行政院於2022年核定「新建辦公廳中長程個案計畫」，規劃在中正紀念堂正後方、中正區愛國東路、杭州南路2段的前台北刑務所宿舍區「華光特三基地」興建新大樓，基地面積約1.9公頃，規劃地上23層、地上16層及地上4層3棟建築物，總樓地板面積超過11萬平方公尺。該棟完成，將包含經濟部本部、商業發展署，並且將原本在外面的單位，如產業發展署、中小企業署、能源署一併規劃進入。經濟部長龔明鑫致詞說，自己跟這棟新建大樓還有一些淵源，因為2017年來到經濟部擔任次長時，有點被辦公室嚇一跳，想說經濟部是國家的門面，像是國外的經濟部都是古蹟或是很氣派，怎麼台灣的經濟部是危樓，後來才理解要改建真的具有難度。所幸，前經濟部長王美花努力爭取到現在這塊土地，不僅要蓋一棟建築物，更是要蓋一棟有兼具美感、循環、永續及節能的建築物；龔明鑫擔任行政院秘書長時，也都追蹤進度，讓建築可以順利動土。行政院長卓榮泰致詞說，建築採用「循環向上」的設計，也期盼台灣經濟能夠一層一層往上升。而經過多年努力爭取預算，希望經濟部同仁可以呵護這棟大樓像是照顧自己小孩一樣，也呼籲龔明鑫也需要重視與地方里長溝通，帶動當地發展。龔明鑫被問到是否可能藉由新大樓啟用，擴編經濟部人力？他說，人力編排是主計總處在控管，但是也期許新大樓完成後，環境對同仁可以很舒適，提升工作效率，大家也會比較願意請調到經濟部工作。