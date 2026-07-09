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▲寶可夢可收納絨毛玩偶杯袋，加價購最低99元。（圖／全聯提供）

▲寶可夢變色冰杯，最低159元帶回家。（圖／全聯提供）

▲寶可夢涼感單人被（好朋友款/皮卡丘款）8積分+449元；3積分+499元。（圖／全聯提供）

▲寶可夢原木小圓凳（皮卡丘款/波加曼款）8積分+289元；3積分+339元。（圖／全聯提供）

▲寶可夢卡牌熱血開戰！全新戰術牌組7月17日全聯開賣。（圖／全聯提供）

▲全家購買指定20元飲料冰品任6件，即可免費獲得瑪利歐杯墊一個。（圖／全家提供）

全聯、大全聯新一波集點活動來了！今年攜手全球超人氣「寶可夢」，集結皮卡丘、伊布、可達鴨、卡比獸、小火龍、傑尼龜、妙蛙種子及波加曼等人氣寶可夢，推出4款超實用商品，活動自7月10日開跑，只要購買指定商品並且結帳出示會員，就能參與活動，最低99元就能換到寶可夢玩偶飲料提袋。全聯寶可夢「飲品積分樂」周邊怎麼換？消費者記得結帳前先出示會員，並且購買飲料、冰品，單筆每滿40元即可獲得1寶可夢積分，只要集滿3積分或8積分，就能參與加價購。◾寶可夢可收納絨毛玩偶杯袋（共四款，隨機出貨）：8積分+99元；3積分+129元◾寶可夢變色冰杯（共四款，隨機出貨）：8積分+159元；3積分+189元◾寶可夢原木小圓凳（皮卡丘款/波加曼款）：8積分+289元；3積分+339元◾寶可夢涼感單人被（好朋友款/皮卡丘款）：8積分+449元；3積分+499元除了寶可夢加價購小物外，全聯將於7月17日開賣寶可夢集換式卡牌遊戲《超級進化 戰術牌組》系列，共推出「超級噴火龍Xex」、「超級快龍ex」、「超級沙奈朵ex」及「超級巨牙鯊ex」4款牌組，各自擁有不同戰術特色。此外，購買戰術牌組還可至道館參加指定活動，符合條件即可獲得特典卡及贈品。全聯7月10日至23日推出多款夏日新品，「雪碧汽水-檸檬茶風味600ml」單瓶28元、4瓶89元；「百事可樂生可樂-檸檬口味500ml」單瓶25元、2瓶45元；「立頓氣泡茶-熱帶水果風味500ml」單瓶24元、2瓶42元；「御茶園麥萃無糖麥茶300ml×6入」每組59元；「伯朗Pure Brew陽光西西里檸香美式350ml」單瓶30元、2瓶49元。大全聯同步推出多款消暑飲品，7月10日至23日「御茶園日式紅茶和紅茶-無糖590ml×4入」每組78元；泰國「THAICOCO 100%純天然椰子水1000ml」單瓶69元；「立頓氣泡茶-沁涼檸檬風味500ml×4入」每組84元；「健酪乳酸飲料-葡萄雪酪風味580ml×4入」每組90元；人氣「多喝水MAX機能強炭酸（生檸風味）560ml」單瓶28元、第2件5折，平均每瓶21元。此外，全家即起推出消暑活動，購買20元（含）以上指定飲料冰品享任選第2件6折或買3送1優惠；任選6件可免費獲得「瑪利歐杯墊」，共有5款，隨機出貨，數量有限，贈完為止；飲料冰品任4件，即可以29元加價購瑪利歐串串吊飾乙個（共有7款，隨機出貨）。且結帳即別忘記刷會員，可參與集章活動，只要任4件20元(含)以上指定飲料冰品可獲得1章。1章：指定品項買一送一優惠券3章：瑪利歐投影相機吊飾+79元6章：瑪利歐投影相機吊飾免費換購買指定20元(含)以上飲料冰品4件還可獲得抽獎券1張，大獎抽「大阪環球影城雙人遊」、「Nintendo Switch2主機」。