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▲周春米前往竹田、新園等地視察排水清淤作業，要求加速完成防颱整備。（圖／屏東縣府提供）

強颱「巴威」持續逼近台灣，屏東縣政府全面提升防颱警戒。縣長周春米今（9）日前往竹田鄉、新園鄉、佳冬鄉、枋山鄉及恆春鎮，視察排水清淤、抽水站整備及河川治理工程，要求各單位加速完成清淤作業、維持排水暢通，全面落實防災應變。周春米表示，縣府自6日起持續召開防颱整備會議，密切掌握巴威颱風路徑與最新氣象資訊，並盤點各項防災措施。考量0625豪雨後部分地區仍有土砂及淤積待清理，已要求各鄉鎮市公所加速完成重點排水節點及易淹水區域清淤，並結合開口契約廠商及清潔隊清除農業廢棄物，避免阻塞排水系統。周春米指出，近年極端氣候已成常態，短延時強降雨及颱風豪雨帶來的威脅不可輕忽，防災工作必須超前部署，也呼籲民眾減少非必要外出，避免前往山區及海邊，隨時留意最新氣象與防災資訊。視察行程中，周春米首先前往竹田鄉竹田一排清淤工程及新園鄉排水系統，慰勉第一線工程人員辛勞；隨後視察佳冬鄉羌園抽水站，了解抽水機組更新情形。縣府表示，羌園抽水站已完成使用16年的抽水設備汰換，大幅提升抽排水效率與防洪能力，並已在0625豪雨期間投入運作。下午周春米續往枋山鄉視察楓港溪堤防改善工程，以及恆春鎮東門溪河道清疏工程。縣府指出，楓港溪整治已在日前豪雨發揮防洪成效；東門溪則趕在颱風來襲前加速清除淤泥及雜樹，維持河道通洪能力，並持續推動後續河道拓寬工程，提升整體防洪韌性，降低極端氣候帶來的災害風險。