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▲因應巴威颱風逐漸接近，為確保各項防颱整備工作完善，市長黃偉哲今日前往安南區視察防災整備。(圖／南市府提供)

因應巴威颱風逐漸接近，為確保各項防颱整備工作完善，台南市長黃偉哲於今(9)日前往安南區塩田活動中心視察防災整備情形，實地了解社區防災應變機制及防汛整備作業。黃偉哲呼籲市民務必提前做好各項防颱準備。黃偉哲也指出，面對颱風威脅，市府已秉持超前部署原則，要求各局處、區公所及里辦公處全面落實防災整備工作，並由區長率領團隊輪班進駐應變中心，隨時掌握災情、調度資源，全力投入防災及搶救工作。黃偉哲表示，巴威颱風七級暴風半徑約達380公里，為近31年來範圍相當大的颱風，無論是否登陸台灣，都可能受到外圍環流及風雨影響。黃偉哲強調，近年市府持續推動排水改善、防洪及治水建設，部分地區積淹水情形已有改善，即使短時間強降雨造成積水，也能較快消退。不過在面對極端氣候帶來的強降雨，即使防汛設施完善，當滯洪池及排水系統超出負荷時，仍可能發生積淹水，因此市府將持續強化治水建設，提升整體防洪韌性。此外，防災工作除仰賴政府積極整備外，更需要市民共同配合，呼籲民眾加強住家防颱措施，留意最新氣象資訊及防災公告，並熟悉避難場所與避難路線，共同降低災害風險。安南區公所表示，現已全面完成防颱整備工作，包括沙包整備25,000包、防水擋板整備185片、發電機整備51台、防災開口契約整備、避難收容處所整備及災情查通報機制確認，並持續與里辦公處、自主防災社區及相關防救災單位保持密切聯繫，隨時掌握各項整備情形，確保災害發生時能迅速投入應變。此次防災整備作業，由塩田自主防災社區示範防水擋板架設、防汛沙包整備及發電機操作等防災應變作業，展現平時整備成果及社區自主防災能量。另透過實地演練，驗證各項設備運作及人員應變流程，提升災害發生時的應變效率，強化社區防災韌性。南市府呼籲，請市民朋友於颱風期間應隨時留意氣象資訊及市府公告，共同做好防颱準備，攜手降低災害風險，並可多加利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時瞭解水情狀況，即時掌握第一手防汛資訊，提早做好防災、避災事宜；另如遇緊急災情，可撥打1999。