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2026年世界盃八強賽的首戰即將迎來最令人矚目的「兄弟對決」。世界足壇著名的超級死黨、法國隊長姆巴佩（Kylian Mbappé）與摩洛哥隊長哈基米（Achraf Hakimi），即將於明日率領各自的國家，展開一場毫不留情的生死激戰。這也是兩人繼2022年卡達世界盃準決賽後，生涯第二次在世界盃淘汰賽狹路相逢。現年同為27歲的姆巴佩與哈基米，交情在足壇人盡皆知。根據《巴黎人報》報導，這段深厚的友誼始於2021年兩人共同效力巴黎聖日耳曼（PSG）時期。當時這對進攻搭檔在場上場下都一拍即合，不僅一起慶祝、坐飛機時坐隔壁，甚至連假期都膩在一起，拍TikTok、打PlayStation，更為了彼此學會對方的母語。即使姆巴佩後來轉戰皇家馬德里，兩人每天仍會在包含登貝萊、穆基萊等好友的WhatsApp群組中熱烈互動。2025年非洲國家盃期間，姆巴佩甚至專程飛往摩洛哥，只為了給哈基米最直接的支持。不過，這份超越球隊與國籍的兄弟情誼，在即將到來的90分鐘比賽裡，必須暫時放一邊。這已經是兩人在世界盃淘汰賽的第二次相遇。回顧2022年卡達世界盃半決賽，法國以2：0淘汰摩洛哥，賽後兩人相擁交換球衣、坐在球員通道暢聊的畫面至今仍是經典。如今在美加墨世界盃重逢，雖然提前在8強開戰，但兩人在受訪時早已開啟好友互嗆的模式。姆巴佩在16強擊敗巴拉圭後笑稱：「我想他（哈基米）已經給我發簡訊了。」而在賽前的宣傳影片中，姆巴佩開玩笑說：「我必須摧毀我的朋友，這也是沒辦法的事。」哈基米則毫不客氣地反擊：「看我怎麼把他踢出局。」本場大戰在戰術上同樣看點十足，因為姆巴佩習慣在左路發動進攻，勢必將與擔任摩洛哥右後衛的哈基米迎來無數次直接對位的機會。本屆賽事法國隊展現毀滅性的火力，5場比賽狂轟14球。核心姆巴佩個人獨攬7球，在射手榜上緊追梅西，與隊友登貝萊（Ousmane Dembélé）、奧利塞（Michael Olise）組成的進攻三叉戟近乎無解。摩洛哥則作為歷史上首支連續兩屆殺進世界盃8強的非洲球隊，摩洛哥5場比賽僅失4球。已經累積15場世界盃出賽、刷新非洲球員歷史紀錄的哈基米，是球隊攻防兩端的精神支柱。這兩位巨星在挺進8強的路上，場外也各自面臨了巨大的心理考驗。姆巴佩在擊敗巴拉圭後，慘遭巴拉圭一名參議員在社群上以「吃椰子長大的黑猩猩」等極具種族歧視的言論羞辱，引發法國足協與政界集體力挺反擊。而哈基米則是一直在面對2023年以來延續至今的性侵指控審判，他對此堅稱清白，表示「如果我不是名人，這官司根本不會存在」。無論場外風雨如何，當明日的開場哨音響起，這對27歲的至親好友都必須為國家的榮耀全力以赴。究竟是法國能繼續朝衛冕前進，還是摩洛哥能一雪前恥？明日就能見真章。