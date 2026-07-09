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▲食藥署公布預防性下架清單。（圖／食藥署提供）











中聯油脂「沙拉油原料」一級致癌物苯駢芘（BaP）超標事件持續延燒，食藥署今（8）日持續公布預防性下架清單，總計新增至440項產品。包括貴族世家供門市餐飲用、頂新集團旗下連鎖麵包店「布列德」的烘培食品、還有禾家香食品、巧福實業等產品。衛福部長石崇良日前宣布，使用到問題油含量20%以下的產品也預防性全面下架。今（9）日食藥署持續在官網中聯油脂案專區更新產品清單，新增39項、總計440項。新增清單包括新北貴族世家企業供門市餐飲用的即食食品、「布列德」的烘培食品、禾家香食品多種口味的水餃、蔥抓餅等。還有巧福實業多種口味的肉鬆。食藥署說明，將持續公開產品資訊，督導地方政府衛生局追蹤下架及回收情形，並依法查辦違規案件、追究相關責任，確保受影響產品停止流通，維護國人飲食安全。