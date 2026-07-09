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中聯致癌油風暴擴大，問題油品從1300公噸翻倍為2600餘公噸，台北市長蔣萬安今（9）日呼籲，中央政府應不只針對中聯油脂公司，而是對供應油脂源頭廠商全面性檢驗，同時也應即刻成立食安通報跨縣市平台，讓各縣市在勾稽、比對、查核更即時。蔣萬安今下午視察信義路五段沉砂池，針對中聯油脂風暴擴大一事，他說守護民眾的食安是中央和地方共同的使命，所以台北市政府在第一時間做各項應變，即刻清查、擴大預防性下架等。蔣萬安說，地方政府能做的即刻全面、而且預防性地來阻止，阻斷在市面上的流通；屬於中央政府權責的，若基於捍衛民眾食安的立場，地方政府就會提出相關的呼籲跟提醒，所以樂見中央政府跟進台北市，包括公布下游廠商的名單，而且捨棄20%的標準，也成立了專區。蔣萬安強調，還是希望中央政府能夠即刻地成立食安通報跨縣市的平台，讓各縣市在勾稽、比對、查核上面能夠更快速跟即時。另外也呼籲中央，不只是針對這一次中聯油脂公司，而且應該針對其他所有供應油脂源頭的廠商，做一次全面檢驗，讓民眾安心。