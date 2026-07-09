巴威颱風（國際命名：Bavi）海上警報持續發布中，過去3小時速度稍微增快，中央氣象署預報員謝佩芸表示，目前陸上颱風警報仍預計於明（10）日清晨發布，暴風圈預估周五晚上會接觸台灣本島。

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強烈颱風巴威，今（9）日下午5時，位置在鵝鑾鼻東南東方870公里的海面上，以每小時17轉25公里速度，向北北西轉西北進行，中心附近最大風速每秒51公尺（每小時184公里），相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺（每小時220公里），相當於17級風以上，7級風暴風半徑380公里，10級風暴風半徑180公里。

▲巴威颱風路徑，最大機率還是從北部近海通過，颱風暴風圈預估周五傍晚至晚上，會接觸台灣本島陸地。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲巴威颱風路徑，最大機率還是從北部近海通過，颱風暴風圈預估周五傍晚至晚上，會接觸台灣本島陸地。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
謝佩芸指出，目前巴威颱風海上警報範圍涵蓋「台灣東南部海面及東北部海面（含蘭嶼、綠島）、巴士海峽」，路徑最高機率還是從北部海面通過，中心登陸或接觸台灣陸地的機率偏低，靠近台灣時預計維持強颱等級，暴風圈預估周五晚上會接觸台灣本島，周六暴風圈可能籠罩全台。

氣象署目前已發布「陸上強風特報」，今晚至明天，基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

▲氣象署發布「陸上強風特報」，今晚至明天全台各地要注意8級以上強陣風。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲氣象署發布「陸上強風特報」，今晚至明天全台各地要注意8級以上強陣風。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
周五白天，各沿海地區都有8至10級陣風，周五晚上至周六白天，巴威颱風影響最劇烈，各沿海要注意10至11級強陣風，尤其是「桃園以北、宜蘭、馬祖、蘭嶼綠島」可能出現12級以上強陣風，周六晚上風力才會逐漸減弱。

降雨方面，周五白天，北部、東北部雨勢開始加強，尤其山區會出現大雨，周五晚上至周六白天全台有雨，尤其是「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨，其它地區也有大雨或豪雨，周六晚上雨勢逐漸趨緩，但一直到周日，水氣依然較多，全台降雨機率仍高。

▲巴威颱風影響台灣各地時程，周五晚間至周六白天風雨最劇烈。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲巴威颱風影響台灣各地時程，周五晚間至周六白天風雨最劇烈。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。