巴威颱風（國際命名：Bavi）海上警報持續發布中，過去3小時速度稍微增快，中央氣象署預報員謝佩芸表示，目前陸上颱風警報仍預計於明（10）日清晨發布，暴風圈預估周五晚上會接觸台灣本島。
強烈颱風巴威，今（9）日下午5時，位置在鵝鑾鼻東南東方870公里的海面上，以每小時17轉25公里速度，向北北西轉西北進行，中心附近最大風速每秒51公尺（每小時184公里），相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺（每小時220公里），相當於17級風以上，7級風暴風半徑380公里，10級風暴風半徑180公里。
謝佩芸指出，目前巴威颱風海上警報範圍涵蓋「台灣東南部海面及東北部海面（含蘭嶼、綠島）、巴士海峽」，路徑最高機率還是從北部海面通過，中心登陸或接觸台灣陸地的機率偏低，靠近台灣時預計維持強颱等級，暴風圈預估周五晚上會接觸台灣本島，周六暴風圈可能籠罩全台。
氣象署目前已發布「陸上強風特報」，今晚至明天，基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。
周五白天，各沿海地區都有8至10級陣風，周五晚上至周六白天，巴威颱風影響最劇烈，各沿海要注意10至11級強陣風，尤其是「桃園以北、宜蘭、馬祖、蘭嶼綠島」可能出現12級以上強陣風，周六晚上風力才會逐漸減弱。
降雨方面，周五白天，北部、東北部雨勢開始加強，尤其山區會出現大雨，周五晚上至周六白天全台有雨，尤其是「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨，其它地區也有大雨或豪雨，周六晚上雨勢逐漸趨緩，但一直到周日，水氣依然較多，全台降雨機率仍高。
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氣象署目前已發布「陸上強風特報」，今晚至明天，基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。
降雨方面，周五白天，北部、東北部雨勢開始加強，尤其山區會出現大雨，周五晚上至周六白天全台有雨，尤其是「北部、中部山區、東北部山區」會有豪雨等級以上的降雨，其它地區也有大雨或豪雨，周六晚上雨勢逐漸趨緩，但一直到周日，水氣依然較多，全台降雨機率仍高。
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