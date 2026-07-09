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▲提前部署搶修人力及機具待命，全力因應巴威颱風可能造成的停電影響。（圖／台電屏東區處提供）

強烈颱風巴威持續朝台灣接近，中央氣象署預估本周五、六（10、11日）將最接近台灣，受外圍環流及暴風圈影響，全台多數地區都可能出現強風豪雨。台電屏東區營業處已完成防颱整備，提前部署搶修人力與設備，全力守護供電安全，並呼籲民眾及早做好防颱準備。台電屏東區處長仇忠銘表示，因應颱風來襲，已加派人力進駐小琉球，並整備142名搶修人員、41台昇空車、27台吊臂車及53台各式工程車輛待命，隨時投入災後搶修作業。台電指出，若颱風造成停電，將依「變電所、主幹線、分歧線」原則逐步復電，並優先恢復醫療院所、政府重要機關及公共設施供電，再依序辦理一般用戶復電。實際搶修進度仍須視停電範圍、交通及天候狀況調整，盼民眾體諒。台電也提醒民眾加強固定招牌、修剪樹枝、防範地下室淹水，並請再生能源設置者及養殖業者提前巡檢設備。若發現電線掉落或外露，切勿靠近或碰觸，應立即通報台電處理，以免發生觸電危險。如遇停電，民眾可優先透過台電官網「颱風停復電搶修通報查詢」專區或撥打1911客服專線查詢及通報停電資訊。